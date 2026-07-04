Lời cảnh báo cho Argentina

Argentina thắng Cape Verde bằng bản lĩnh và khả năng điều chỉnh, nhưng trận đấu cũng phơi ra không ít vấn đề trong cách kiểm soát thế trận của nhà đương kim vô địch.

Argentina thắng Cape Verde bằng bản lĩnh và khả năng điều chỉnh, nhưng trận đấu cũng phơi ra không ít vấn đề trong cách kiểm soát thế trận của nhà đương kim vô địch.

Argentina thắng, nhưng đây không phải chiến thắng được tạo ra từ sự áp đảo tuyệt đối. Trước Cape Verde ở vòng 16 World Cup 2026 sáng 4/7, đội bóng của Lionel Scaloni gặp nhiều khó khăn hơn dự kiến. Đối thủ châu Phi nhập cuộc với kế hoạch rõ ràng, giữ kỷ luật trong phần lớn thời gian và nhiều lần buộc nhà đương kim vô địch phải điều chỉnh.

Điểm đáng nói là Argentina không thắng bằng một màn trình diễn rực rỡ. Họ thắng nhờ khả năng đọc trận đấu, thay đổi cách tấn công đúng thời điểm và tận dụng tốt các tình huống cố định. Đó là phẩm chất quen thuộc của Argentina dưới thời Scaloni: Khi không thể thống trị trận đấu bằng sức ép liên tục, họ vẫn biết cách tìm ra con đường đi tiếp.

Cape Verde khóa biên, ép Argentina đánh vào trung lộ

Argentina khởi đầu với hệ thống 4-4-2 khi tấn công chuyển thành dạng kim cương ở tuyến giữa. Cách vận hành này gặp nhiều trở ngại trước sơ đồ 4-1-4-1 hẹp và chặt chẽ của Cape Verde. Đại diện châu Phi chủ động thu hẹp không gian, khóa các hướng lên bóng ở biên và buộc Argentina phải đưa bóng vào trung lộ.

Đó không phải lựa chọn dễ chịu cho Argentina. Khi khoảng trống ở giữa sân bị bóp nghẹt, mỗi đường chuyền đều đòi hỏi độ chính xác, tốc độ xử lý và sự phối hợp gần như hoàn hảo. Chỉ cần một nhịp chậm, khối phòng ngự của Cape Verde lập tức khép lại.

Dù vậy, Argentina vẫn dần kéo trận đấu về kịch bản phù hợp với họ. Sau khoảng 15 phút, Messi tạo dấu ấn đáng chú ý đầu tiên bằng tình huống đem về quả phạt sát vùng cấm.

Ở cánh trái, Almada có thể thoát xuống nhờ Facundo Medina trụ vững trong pha đối đầu đội trưởng Ryan Mendes của Cape Verde. Trong khi đó, những pha tấn công sáng nhất của Argentina xuất hiện khi De Paul lùi sâu để tạo quân số vượt trội ở cánh đối diện.

Tình huống Lisandro Martinez kiến tạo cho Messi mở tỷ số.

Điểm mấu chốt nằm ở việc Jovane Cabral không sẵn sàng bám theo De Paul trong các pha di chuyển ấy. Nhờ vậy, Argentina có thêm phương án để kéo lệch cấu trúc phòng ngự của Cape Verde. Tuy nhiên, trước giờ nghỉ tiếp nước, sự tổ chức chặt chẽ và nỗ lực phòng ngự của Cape Verde vẫn đủ để hạn chế sức tấn công của Argentina.

Sau quãng nghỉ, Argentina tăng tốc độ luân chuyển bóng và tìm được bàn mở tỷ số. Tình huống bắt nguồn từ Lisandro Martinez, người nhận ra khoảng trống phía sau khối phòng ngự Cape Verde và tung đường chuyền trực diện. Bóng đến đúng vị trí của Messi, trước khi đội trưởng Argentina xử lý và dứt điểm với đẳng cấp quen thuộc.

Bàn thắng đó cho thấy Argentina không cần quá nhiều khoảng trống để tạo khác biệt. Chỉ một đường chuyền đúng thời điểm, một pha di chuyển hợp lý và một cú chạm của Messi là đủ để phá vỡ hệ thống phòng ngự tưởng như rất kín.

Cape Verde phòng ngự rất sâu, cự ly đội hình khá gần.

Argentina điều chỉnh liên tục, nhưng Cape Verde không buông trận

Sau khi dẫn bàn, Argentina hiểu rằng họ cần đẩy cao sức ép. Những đường chuyền dọc, các pha di chuyển liên tục và khả năng rê bóng được sử dụng để kéo hậu vệ Cape Verde ra khỏi vị trí. Cách tấn công này khiến cấu trúc phòng ngự của đối thủ bắt đầu xuất hiện vết hở.

Nhưng Cape Verde cũng không đứng yên. Họ nhận ra khu vực trước mặt Medina không được hỗ trợ phòng ngự đủ tốt và bắt đầu khai thác bằng các pha hai đánh một. Từ hướng tấn công này, Duarte có cú dứt điểm cảnh báo đầu tiên. Khoảng 15 phút sau, Cape Verde tìm được bàn gỡ.

Tình huống ấy đến từ một thoáng mất tập trung của Enzo Fernandez, người để mất người theo kèm, cùng pha bọc lót chậm của Lisandro Martínez. Đó không phải sai lầm quá nghiêm trọng, nhưng trong một trận cầu chặt chẽ, một khoảng trống như vậy cũng đủ để Cape Verde tận dụng.

Argentina đáp trả ngay đầu hiệp phụ. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Cape Verde phòng ngự theo khu vực, nhưng Lisandro Martínez xuất hiện không bị kèm ở cột xa và đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1. Một trung vệ ghi bàn trong tư thế của một tiền đạo, từ đúng thứ vũ khí mà Argentina cần ở thời điểm bế tắc: bóng chết.

Argentina tấn công biên, nhưng Cape Verde tạo ra khối phòng ngự theo lớp kín kẽ.

Bàn thắng này giúp Argentina trở lại phần sân đối phương. Nico Gonzalez vào sân để mở rộng hướng tấn công, Molina bổ sung chiều sâu bên cánh, còn các đường chuyền của Argentina bắt đầu kéo hàng thủ Cape Verde từ bên này sang bên kia. Khi mất bóng, Argentina cũng gây sức ép nhanh để thu hồi và duy trì nhịp tấn công.

Tuy nhiên, cường độ ấy khiến Argentina phải trả giá về thể lực. Cape Verde, nhờ những cầu thủ mới vào sân, vẫn giữ được cấu trúc phòng ngự. Họ lùi khối đội hình xuống khoảng 15 m, không còn để lộ nhiều khoảng trống sau lưng. Vì vậy, Argentina buộc phải tìm các phương án khác: phối hợp trung lộ, sút xa, tạt bóng và tiếp tục trông chờ vào tình huống cố định.

Trận đấu chưa dừng lại ở đó. Mười phút sau bàn thứ hai của Argentina, Cape Verde lại gỡ hòa. Alexis Mac Allister chịu sức ép từ Sidny Cabral, người vượt qua anh bằng một pha rê bóng rồi dứt điểm xuất sắc từ rìa vùng cấm.

Argentina mở tỷ số 1-0 trước Cape Verde Sáng 4/7, Lionel Messi có pha khống chế và dứt điểm tinh tế mở tỷ số 1-0 cho Argentina trước Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

Khi trận đấu tưởng như còn kéo dài, Argentina tìm được lời giải cuối cùng. Một tình huống cố định nữa, lần này là cú đánh đầu của Cuti Romero ở phút 111, giúp đội bóng của Scaloni giành vé đi tiếp.

Chiến thắng này để lại cả điểm chắc chắn lẫn dấu hỏi. Chắc chắn, Argentina vẫn có bản lĩnh, khả năng thích nghi và những cá nhân biết tạo khác biệt. Nhưng dấu hỏi cũng rất rõ: họ đã gặp quá nhiều khó khăn trước một Cape Verde kỷ luật, lì lợm và có kế hoạch hợp lý.

Những phút cuối giống hiệp đấu cuối của trận quyền Anh. Nhà vô địch biết mình đang dẫn điểm, còn kẻ thách thức tung ra tất cả những gì còn lại. Và phần còn lại ấy là những đòn ra trò. Argentina cuối cùng vẫn đứng vững, nhưng cách biệt mong manh buộc họ phải nhìn lại. Trận này cho thấy kế hoạch của Argentina vẫn là đủ.

Nhưng các trận sau, khi đối thủ không còn là Cape Verde thì sao?

Messi nhẹ nhàng đáp trả Ronaldo Một bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng 3-2 trước Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 4/7 một lần nữa là lời khẳng định về đẳng cấp vĩnh cửu nơi Messi.