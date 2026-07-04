Quyết định đầy nhân văn của Ronaldo

Cristiano Ronaldo gửi lời động viên và hứa đón cậu bé Andres Mieles, nạn nhân sống sót sau trận động đất ở Venezuela, đến sân xem anh thi đấu khi bình phục.

Ronaldo trong đoạn video gửi tới cậu bé Mieles.

Một ngày sau khi cùng tuyển Bồ Đào Nha giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026, Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi dấu ấn bằng hành động giàu ý nghĩa ngoài sân cỏ. Siêu sao 41 tuổi gửi một đoạn video đặc biệt tới Andres Mieles, cậu bé sống sót sau trận động đất kinh hoàng tại Venezuela hồi cuối tháng 6.

Trong đoạn video, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha gửi lời động viên chân thành đến cậu bé: “Xin chào Andres. Anh quay video này để gửi đến em một cái ôm vì anh biết em là một người hâm mộ cuồng nhiệt. Khi em khỏe lại, anh muốn mời em đến xem một trận đấu của anh để chúng ta cùng tận hưởng. Đồng ý nhé? Anh rất mong được gặp em".

Lời nhắn của Ronaldo nhanh chóng mang lại nụ cười cho Andres, người đang điều trị tại Bệnh viện Dr. Miguel Perez Carreno ở Caracas.

Cậu bé được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát sau trận động đất, nhưng đã mất nhiều người thân và buộc phải cắt bỏ một chân vì chấn thương quá nặng.

Cậu bé Mieles nhận tấm thẻ sưu tập Ronaldo mới trên tay trong lúc đang điều trị.

Câu chuyện của Andres từng gây xúc động mạnh trên mạng xã hội khi cậu chỉ có một mong ước sau khi được giải cứu là có lại tấm thẻ sưu tập Cristiano Ronaldo vì đã đánh mất trong thảm họa. Một nhạc sĩ Venezuela đã giúp chuyển lời nhắn này đến CR7, và ngôi sao của Bồ Đào Nha lập tức hồi đáp.

Ngay trong ngày 2/7, tấm thẻ sưu tập có hình Ronaldo đã được gửi đến bệnh viện. Andres không giấu được sự xúc động và thừa nhận cậu “không thể tin nổi” món quà mình nhận được.

Theo thống kê của Chính phủ Venezuela, trận động đất xảy ra hôm 24/6 khiến 2.645 người thiệt mạng, hơn 6.000 người được giải cứu, khoảng 86.000 gia đình nhận hỗ trợ và vẫn còn 15.000 người phải sống trong cảnh mất nhà cửa.

Khoảnh khắc gây xúc động của Ronaldo và các cầu thủ Bồ Đào Nha Sau chiến thắng trước Croatia sáng 3/7, tuyển Bồ Đào Nha dành sự tri ân tới cố tiền đạo Diogo Jota. Hình ảnh đầy xúc động này nhanh chóng nhận được sự tán thưởng từ các CĐV.