Khoảnh khắc World Cup: Cái ôm của Ronaldo và Modric

Dù là đội nắm thế chủ động trong phần lớn thời gian trận đấu, Bồ Đào Nha bất ngờ bị Croatia chọc thủng lưới ở phút 53. Tuy nhiên, chính Ronaldo là người đưa trận đấu trở về vạch xuất phát sau tình huống đá phạt đền thành công ở phút 68. Đây cũng là lần đầu tiên CR7 ghi bàn ở một trận tại vòng knock-out World Cup.