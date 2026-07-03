Khoảnh khắc World Cup: Cái ôm của Ronaldo và Modric

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Ở trận đấu đầu tiên trong ngày 3/7 diễn ra vào lúc 2h, đúng như dự đoán của hầu hết người hâm mộ, tuyển Tây Ban Nha không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Áo với tỷ số cách biệt 3-0. "La Roja" nắm hoàn toàn thế chủ động, khiến thầy trò Ralf Rangnick hoàn toàn bất lực.
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Mikel Oyarzabal gây ấn tượng với cú đúp. Tiền đạo thuộc biên chế Real Sociedad ghi hai bàn đẳng cấp từ 6 pha dứt điểm, dẫn đầu trận đấu về số lần sút bóng. Với 11 lần chạm bóng trong vùng cấm và tỷ lệ tranh chấp thành công 75%, anh là hạt nhân quan trọng nhất trên hàng công "La Roja" bên cạnh Lamine Yamal.
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Dù không ghi bàn, Yamal tiếp tục mang đến những đóng góp đáng kể. Anh dẫn đầu với 14 lần chạm bóng trong vùng cấm và 5 pha rê dắt thành công. Với 6 cú sút cùng tỷ lệ chuyền chính xác 90%, tài năng thuộc biên chế Barcelona liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Áo.
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Ở trận đấu diễn ra vào khung 6h, Bồ Đào Nha chạm trán Croatia trong cuộc chạm trán đầy duyên nợ. Đây cũng là màn tái ngộ giữa hai người đồng đội cũ Ronaldo và Modric.
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Dù là đội nắm thế chủ động trong phần lớn thời gian trận đấu, Bồ Đào Nha bất ngờ bị Croatia chọc thủng lưới ở phút 53. Tuy nhiên, chính Ronaldo là người đưa trận đấu trở về vạch xuất phát sau tình huống đá phạt đền thành công ở phút 68. Đây cũng là lần đầu tiên CR7 ghi bàn ở một trận tại vòng knock-out World Cup.
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Sau khi Ronaldo rời sân ở phút 81, niềm hy vọng trên hàng công của Bồ Đào Nha được đặt lên vai Goncalo Ramos. Chính chân sút mang áo số 9 tỏa sáng với tình huống đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng 2-1 cho "Selecao châu Âu". Thầy trò Roberto Martinez sẽ chạm trán Tây Ban Nha tại vòng 16 đội vào ngày 7/7 tới.
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Một tình huống đáng chú ý diễn ra ở những giây cuối cùng. Bàn gỡ hòa 2-2 của Croatia bị từ chối ở phút 90+13 nhờ cảm biến từ quả bóng Trionda. Chip IMU phát hiện cú chạm khẽ của Matanovic, khiến Pasalic rơi vào thế việt vị. Quyết định kịch tính này tiễn Croatia về nước và giúp Bồ Đào Nha của Ronaldo bảo toàn chiến thắng để đi tiếp đầy kịch tính.
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Sau khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ Bồ Đào Nha dành thời gian để tưởng nhớ tiền đạo quá cố Diogo Jota. Hôm nay cũng là tròn một năm ngày mất của cựu cầu thủ Liverpool và em trai.
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Ở trận đấu cuối cùng trong ngày 3/7 diễn ra vào khung 10h, nhờ chất lượng đội hình nhỉnh hơn cùng lối chơi khoa học, Thụy Sĩ dễ dàng đánh bại Algeria với tỷ số 2-0. Breel Embolo (10') và Dan Ndoye (46') là những người điền tên lên bảng điện tử.
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Trái ngược với niềm vui của Thụy Sĩ là nỗi buồn dành cho các cầu thủ Algeria. Đại diện châu Phi đành chấp nhận rời giải trong nỗi thất vọng, không thể tạo nên bất ngờ khi đối đầu thầy trò Murat Yakin.
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