Hành động 'gây bão' mạng xã hội của Ronaldo

Trở về khách sạn ở Toronto (Canada) cùng các đồng đội sau khi giành vé vào vòng 16 đội, Ronaldo bước ra ban công để chào và cảm ơn hàng nghìn cổ động viên đã kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài. Hình ảnh Ronaldo vẫy tay, mỉm cười và đáp lại tình cảm của người hâm mộ nhanh chóng lan truyền mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau gần một tiếng.
Nhiều cổ động viên chia sẻ rằng được tận mắt chứng kiến Ronaldo là giấc mơ trở thành hiện thực. Sau khi Bồ Đào Nha vượt qua Croatia để đi tiếp, khoảnh khắc đội trưởng 41 tuổi xuất hiện trên ban công khách sạn càng khiến bầu không khí tại Toronto trở nên cuồng nhiệt hơn, khép lại một ngày đáng nhớ đối với những người yêu mến CR7.
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Ronaldo (áo đen) ăn mừng cùng CĐV.
Trước trận đấu với Croatia, bầu không khí tại Toronto đã trở nên sôi động khi hàng nghìn người hâm mộ tập trung từ rất sớm bên ngoài khách sạn nơi đội tuyển Bồ Đào Nha đóng quân. Bất chấp thời tiết nắng nóng và độ ẩm cao, nhiều người vẫn đứng chờ nhiều giờ chỉ để được nhìn thấy Ronaldo trong giây lát.
Không chỉ khu vực khách sạn, sân tập của Bồ Đào Nha tại Centennial Park cũng thu hút lượng lớn cổ động viên. Dù bị ngăn cách bởi hàng rào an ninh, người hâm mộ vẫn kiên nhẫn theo dõi buổi tập và dành những tràng pháo tay mỗi khi Ronaldo cùng các đồng đội xuất hiện.
Ronaldo cùng các đồng đội sẽ nghỉ ngơi trước khi bước vào quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Tây Ban Nha tại vòng 16 đội, diễn ra vào ngày 7/7.
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