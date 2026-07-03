Mourinho: 'Martinez đã đúng khi rút Ronaldo'

Jose Mourinho cho rằng Roberto Martinez đã đúng khi thay Cristiano Ronaldo trước khi Goncalo Ramos ghi bàn quyết định, giúp Bồ Đào Nha thắng Croatia 2-1.

Mourinho cho rằng Martinez đã đúng khi rút Ronaldo khỏi sân trước thời điểm Ramos ghi bàn quyết định.

Bồ Đào Nha vượt qua Croatia 2-1 trong trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7. Cristiano Ronaldo ghi bàn gỡ hòa từ chấm phạt đền, trước khi Goncalo Ramos vào sân từ ghế dự bị và đánh đầu ghi bàn quyết định ở phút bù giờ.

Quyết định rút Ronaldo khỏi sân của HLV Roberto Martinez lập tức tạo ra tranh luận. Tuy nhiên, Mourinho cho rằng đó là lựa chọn dũng cảm và đúng đắn trong bối cảnh trận đấu căng thẳng.

“Bóng đá là đưa ra những quyết định khó khăn, không phải những quyết định được lòng tất cả”, Mourinho nói. Theo ông, công việc của một HLV là giúp đội bóng chiến thắng, chứ không phải làm hài lòng truyền thông hay mạng xã hội.

Mourinho cho rằng Martinez đã tin vào bản năng của mình. Khi Ronaldo rời sân, Bồ Đào Nha cần thêm năng lượng trong vùng cấm. Ramos vào sân, di chuyển quyết liệt và tận dụng cơ hội bằng cú đánh đầu chính xác. Với Mourinho, đó là tác động mà một sự thay người cần tạo ra.

Mourinho bảo vệ Ronaldo, đồng thời khen Ramos tạo khác biệt với cú đánh đầu giúp Bồ Đào Nha thắng Croatia 2-1.

Cựu HLV Real Madrid cũng nhấn mạnh việc thay Ronaldo không đồng nghĩa với thiếu tôn trọng siêu sao 41 tuổi. Ông gọi Ronaldo là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, nhưng khẳng định không cầu thủ nào lớn hơn đội bóng.

“Một HLV phải ra quyết định vì tập thể, ngay cả khi quyết định đó không được ưa chuộng”, Mourinho nói.

Trước đó, Mourinho cũng bình luận về khả năng Ronaldo phải ngồi dự bị trong phần còn lại của chiến dịch World Cup. Ông cho rằng đây là vấn đề rất khó với Bồ Đào Nha, bởi Ronaldo vẫn tạo ra áp lực đặc biệt lên hàng thủ đối phương.

“Khi Cristiano có mặt trên sân, các hậu vệ phải suy nghĩ hai lần. Nếu anh ấy không có mặt, họ sẽ chẳng suy nghĩ gì cả”, Mourinho nhận xét.

Mourinho cũng bảo vệ màn trình diễn của Ronaldo trước Croatia. Khi được hỏi về việc Ronaldo “chỉ ghi bàn từ chấm phạt đền”, ông cho rằng cách đánh giá đó quá đơn giản. Mourinho nhắc tới bàn thắng không được công nhận của Ronaldo, trong đó tiền đạo Bồ Đào Nha có pha chạy chỗ, chạm bóng và dứt điểm tốt, nhưng bị thổi việt vị.

“Người ta sẽ nhớ quả phạt đền. Còn tôi sẽ nhớ pha dứt điểm không được tính”, Mourinho nói.

Chiến thắng trước Croatia giúp Bồ Đào Nha tiếp tục nuôi hy vọng tại World Cup. Với Ramos, bàn thắng ở phút bù giờ có thể là bước ngoặt lớn. Với Martinez, đó là bằng chứng cho thấy những quyết định khó khăn đôi khi tạo ra khác biệt lớn nhất.