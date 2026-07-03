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Thể thao World Cup 2026

Ronaldo lên tiếng sau phát ngôn gây tranh cãi của chị gái

  • Thứ sáu, 3/7/2026 09:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lên tiếng sau những đồn đoán về tương lai từ chị gái, Cristiano Ronaldo khẳng định sẽ chỉ đưa ra quyết định sau khi thảo luận kỹ lưỡng cùng gia đình.

Cristiano Ronaldo chưa đưa ra quyết định về việc giải nghệ tại đội tuyển quốc gia.

Trước đó, chị gái Ronaldo, Katia Aveiro gây chú ý khi khẳng định đây sẽ là "điệu nhảy cuối cùng" của CR7 tại sân chơi thế giới: "Sẽ rất khó để tìm được người nào giống như cậu ấy". Phát biểu này ngay lập tức làm dấy lên làn sóng suy đoán về việc đội trưởng Bồ Đào Nha sẽ chia tay tuyển quốc gia ngay sau World Cup.

Trả lời phỏng vấn của kênh Sport TV về vấn đề này, Ronaldo tỏ ra điềm tĩnh và không đưa ra bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào.

Anh khẳng định: "Tương lai của Cristiano hiện tại không quan trọng. Tôi sẽ nói chuyện... Tôi sẽ có thời gian, sau khi thắng hoặc thua, tôi sẽ nói chuyện với gia đình và sau đó tôi sẽ đưa ra quyết định tốt nhất. Tôi không còn đưa ra quyết định trong lúc nóng vội nữa, bây giờ mọi việc đều được thực hiện một cách bình tĩnh. Bây giờ, điều quan trọng là tận hưởng ngày hôm nay".

Hiện tại, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha chọn cách tập trung tối đa cho chiến dịch World Cup thay vì để các yếu tố cá nhân gây ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu. Sau khi đánh bại Croatia với tỷ số 2-1, thầy trò Roberto Martinez sẽ chạm trán Tây Ban Nha ở vòng 16 đội vào ngày 7/7.

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Huy Trưởng

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