Người trực tiếp đe dọa suất đá chính của Ronaldo

Theo Opta, Ramos hiện là cầu thủ Bồ Đào Nha có hiệu suất đóng góp vào bàn thắng tốt nhất trong lịch sử giải đấu, nếu chỉ tính những cầu thủ có ít nhất 5 lần in dấu giày vào các pha lập công.
Sau màn tỏa sáng với bàn thắng ở phút 90+4, góp công vào chiến thắng 2-1 trước Croatia tại vòng 32 đội vào sáng 3/7, Ramos nâng thành tích lên mức trung bình một bàn thắng hoặc một pha kiến tạo sau mỗi 37 phút thi đấu. Thống kê này giúp chân sút của Bồ Đào Nha vượt qua hàng loạt huyền thoại của bóng đá nước nhà.
|
Ramos đạt hiệu suất tốt hơn Ronaldo. Ảnh: Reuters.
Đứng ngay sau Ramos là Eusebio với hiệu suất một lần đóng góp vào bàn thắng sau mỗi 54 phút. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Jose Torres (90 phút), Jose Augusto (108 phút), Bruno Fernandes (130 phút), Pauleta (136 phút) và Cristiano Ronaldo (163 phút).
Việc vượt qua những cái tên lừng danh như Eusebio hay Ronaldo cho thấy khả năng tạo ảnh hưởng trực tiếp của Ramos mỗi khi được trao cơ hội tại sân chơi World Cup. Dù chưa sở hữu số trận hay số phút thi đấu nhiều như các đàn anh, tiền đạo 24 tuổi vẫn thể hiện sự sắc bén trong khâu dứt điểm cũng như khả năng phối hợp với các đồng đội trên hàng công.
Màn tỏa sáng của Ramos cũng khiến HLV Roberto Martinez có thêm phương án lựa chọn trên hàng công, trong bối cảnh Ronaldo chưa tạo được nhiều áp lực lên hàng thủ của Colombia, CHDC Congo và Croatia. Với phong độ hiện tại của Ramos, khả năng anh được trao suất đá chính ở cuộc đại chiến với Tây Ban Nha tại vòng 16 đội là hoàn toàn có thể xảy ra.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.