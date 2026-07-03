Người trực tiếp đe dọa suất đá chính của Ronaldo

Goncalo Ramos tiếp tục khẳng định giá trị trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha khi thiết lập một cột mốc ấn tượng tại World Cup 2026.

Theo Opta, Ramos hiện là cầu thủ Bồ Đào Nha có hiệu suất đóng góp vào bàn thắng tốt nhất trong lịch sử giải đấu, nếu chỉ tính những cầu thủ có ít nhất 5 lần in dấu giày vào các pha lập công.

Sau màn tỏa sáng với bàn thắng ở phút 90+4, góp công vào chiến thắng 2-1 trước Croatia tại vòng 32 đội vào sáng 3/7, Ramos nâng thành tích lên mức trung bình một bàn thắng hoặc một pha kiến tạo sau mỗi 37 phút thi đấu. Thống kê này giúp chân sút của Bồ Đào Nha vượt qua hàng loạt huyền thoại của bóng đá nước nhà.

Ramos đạt hiệu suất tốt hơn Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Đứng ngay sau Ramos là Eusebio với hiệu suất một lần đóng góp vào bàn thắng sau mỗi 54 phút. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Jose Torres (90 phút), Jose Augusto (108 phút), Bruno Fernandes (130 phút), Pauleta (136 phút) và Cristiano Ronaldo (163 phút).

Việc vượt qua những cái tên lừng danh như Eusebio hay Ronaldo cho thấy khả năng tạo ảnh hưởng trực tiếp của Ramos mỗi khi được trao cơ hội tại sân chơi World Cup. Dù chưa sở hữu số trận hay số phút thi đấu nhiều như các đàn anh, tiền đạo 24 tuổi vẫn thể hiện sự sắc bén trong khâu dứt điểm cũng như khả năng phối hợp với các đồng đội trên hàng công.

Màn tỏa sáng của Ramos cũng khiến HLV Roberto Martinez có thêm phương án lựa chọn trên hàng công, trong bối cảnh Ronaldo chưa tạo được nhiều áp lực lên hàng thủ của Colombia, CHDC Congo và Croatia. Với phong độ hiện tại của Ramos, khả năng anh được trao suất đá chính ở cuộc đại chiến với Tây Ban Nha tại vòng 16 đội là hoàn toàn có thể xảy ra.

Bồ Đào Nha vươn lên dẫn ngược 2-1 Croatia Cầu thủ vào sân thay người Goncalo Ramos có pha đánh đầu hiểm hóc vào lưới Croatia nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha trong trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.