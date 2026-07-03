Khoảnh khắc thu hút triệu view của Ronaldo và Modric

Sáng 3/7, Cristiano Ronaldo và Luka Modric ôm nhau đầy xúc động, tạo nên khoảnh khắc lan truyền mạnh mẽ và chạm đến trái tim hàng triệu người hâm mộ.

Ronaldo và Modric ôm nhau khi làm thủ tục trước trận.

Bồ Đào Nha đánh bại Croatia 2-1 để giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026, nhưng điều khiến hàng triệu người hâm mộ xúc động lại không chỉ là kết quả trên sân. Hai khoảnh khắc giữa Cristiano Ronaldo và Luka Modric, một trước trận và một sau tiếng còi mãn cuộc, đã trở thành hình ảnh đẹp bậc nhất giải đấu.

Ngay trước giờ bóng lăn, Ronaldo và Modric ôm nhau thật chặt trong lúc làm thủ tục giữa hai đội trưởng và tổ trọng tài. Cái ôm giữa hai người bạn cũ đủ gợi lại thời gian huy hoàng cùng chinh phục mọi danh hiệu trong màu áo Real Madrid.

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn video ghi lại cái ôm của Ronaldo và Modric thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau ít giờ đăng tải. Rất nhiều CĐV thừa nhận họ xúc động khi chứng kiến tình bạn nguyên vẹn giữa hai ngôi sao từng sát cánh gần một thập kỷ tại sân Bernabeu.

Suốt hơn 90 phút trên sân BMO Field, cả hai đứng ở hai đầu chiến tuyến. Ronaldo dẫn dắt hàng công Bồ Đào Nha, còn Modric là linh hồn nơi tuyến giữa Croatia. Không ai nhường ai trong cuộc chiến giành vé vào vòng 16 đội.

Khi trận đấu khép lại với chiến thắng nghẹt thở dành cho Bồ Đào Nha, Ronaldo không vội ăn mừng cùng các đồng đội. Anh chủ động tìm đến Modric. Hai huyền thoại một lần nữa ôm lấy nhau giữa sân, trao nhau những lời động viên sau trận đấu đầy cảm xúc.

Ronaldo và Modric cùng Real Madrid giành 4 chức vô địch Champions League và nhiều danh hiệu lớn khác. Dù giờ đây mỗi người khoác một màu áo khác nhau, sự tôn trọng và tình cảm họ dành cho nhau vẫn không hề thay đổi.

Croatia dừng bước tiếc nuối, còn Bồ Đào Nha tiếp tục cuộc đua vô địch khi chạm trán Tây Ban Nha vào ngày 7/7.

Ronaldo sút tung lưới Croatia gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha trước Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.