Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Khoảnh khắc thu hút triệu view của Ronaldo và Modric

  • Thứ sáu, 3/7/2026 08:44 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Sáng 3/7, Cristiano Ronaldo và Luka Modric ôm nhau đầy xúc động, tạo nên khoảnh khắc lan truyền mạnh mẽ và chạm đến trái tim hàng triệu người hâm mộ.

Ronaldo anh 1

Ronaldo và Modric ôm nhau khi làm thủ tục trước trận.

Bồ Đào Nha đánh bại Croatia 2-1 để giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026, nhưng điều khiến hàng triệu người hâm mộ xúc động lại không chỉ là kết quả trên sân. Hai khoảnh khắc giữa Cristiano Ronaldo và Luka Modric, một trước trận và một sau tiếng còi mãn cuộc, đã trở thành hình ảnh đẹp bậc nhất giải đấu.

Ngay trước giờ bóng lăn, Ronaldo và Modric ôm nhau thật chặt trong lúc làm thủ tục giữa hai đội trưởng và tổ trọng tài. Cái ôm giữa hai người bạn cũ đủ gợi lại thời gian huy hoàng cùng chinh phục mọi danh hiệu trong màu áo Real Madrid.

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn video ghi lại cái ôm của Ronaldo và Modric thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau ít giờ đăng tải. Rất nhiều CĐV thừa nhận họ xúc động khi chứng kiến tình bạn nguyên vẹn giữa hai ngôi sao từng sát cánh gần một thập kỷ tại sân Bernabeu.

Suốt hơn 90 phút trên sân BMO Field, cả hai đứng ở hai đầu chiến tuyến. Ronaldo dẫn dắt hàng công Bồ Đào Nha, còn Modric là linh hồn nơi tuyến giữa Croatia. Không ai nhường ai trong cuộc chiến giành vé vào vòng 16 đội.

Khi trận đấu khép lại với chiến thắng nghẹt thở dành cho Bồ Đào Nha, Ronaldo không vội ăn mừng cùng các đồng đội. Anh chủ động tìm đến Modric. Hai huyền thoại một lần nữa ôm lấy nhau giữa sân, trao nhau những lời động viên sau trận đấu đầy cảm xúc.

Ronaldo và Modric cùng Real Madrid giành 4 chức vô địch Champions League và nhiều danh hiệu lớn khác. Dù giờ đây mỗi người khoác một màu áo khác nhau, sự tôn trọng và tình cảm họ dành cho nhau vẫn không hề thay đổi.

Croatia dừng bước tiếc nuối, còn Bồ Đào Nha tiếp tục cuộc đua vô địch khi chạm trán Tây Ban Nha vào ngày 7/7.

Ronaldo sút tung lưới Croatia gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha trước Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.

Ronaldo khóc

Sáng 3/7, Cristiano Ronaldo khoác chiếc áo số 21 của Diogo Jota, ngước nhìn bầu trời và bật khóc trong khoảnh khắc tri ân đầy xúc động.

31 phút trước

Ronaldo chết lặng rồi vỡ òa ở phút 90+16

Cristiano Ronaldo trải qua 90 phút đầy cảm xúc khi liên tục từ hy vọng đến thất thần, trước lúc VAR giải cứu Bồ Đào Nha để giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.

54 phút trước

Câu nói của Ronaldo trước khi ghi bàn

Sáng 3/7, Cristiano Ronaldo khiến người hâm mộ xôn xao khi dường như thốt lên câu "Bismillah" trước quả phạt đền thành công.

42 phút trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Ronaldo Cristiano Ronaldo Luka Modric Ronaldo

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

Đọc tiếp

Ngay vui thieu vang vo con cua Ronaldo hinh anh

Ngày vui thiếu vắng vợ con của Ronaldo

5 phút trước 09:05 3/7/2026

0

Georgina Rodriguez không có mặt trên khán đài nhưng vẫn theo dõi chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Croatia cùng các con qua màn hình TV.

Ronaldo bi ha thap, Piers Morgan noi gian hinh anh

Ronaldo bị hạ thấp, Piers Morgan nổi giận

14 phút trước 08:57 3/7/2026

0

Quyết định rút Cristiano Ronaldo khỏi sân của HLV Roberto Martinez trong trận thắng 2-1 trước Croatia tại vòng 32 đội World Cup 2026 tạo nên tranh luận.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý