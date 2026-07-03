Ronaldo khóc

Sáng 3/7, Cristiano Ronaldo khoác chiếc áo số 21 của Diogo Jota, ngước nhìn bầu trời và bật khóc trong khoảnh khắc tri ân đầy xúc động.

Cảm xúc của Ronaldo sau trận.

Chiến thắng 2-1 trước Croatia đưa Bồ Đào Nha vào vòng 16 đội World Cup 2026. Tuy nhiên, khoảnh khắc khiến người hâm mộ xúc động nhất lại đến sau tiếng còi mãn cuộc. Ronaldo không giấu được những giọt nước mắt khi cùng các đồng đội dành lời tri ân đặc biệt tới cố tiền đạo Diogo Jota, người qua đời đúng một năm trước, theo Record.

Ngày 3/7 trở thành dấu mốc không thể quên với bóng đá Bồ Đào Nha khi Jota đột ngột qua đời trong một tai nạn thương tâm. Tròn một năm sau biến cố ấy, tuyển Bồ Đào Nha bước vào trận đấu với Croatia trong bầu không khí đầy cảm xúc.

Ngay sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Bồ Đào Nha đồng loạt hướng về khán đài để tưởng nhớ người đồng đội xấu số. Ronaldo khoác lên mình chiếc áo số 21 - số áo gắn liền với Jota ở đội tuyển quốc gia.

Ronaldo khoác chiếc áo của Jota.

Hình ảnh đội trưởng Bồ Đào Nha ngước nhìn lên cao với đôi mắt đỏ hoe nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Sau trận đấu căng thẳng với đủ cung bậc cảm xúc, CR7 không thể kìm nén những giọt nước mắt khi tưởng nhớ người đồng đội từng nhiều năm sát cánh trong màu áo "Seleccao".

Khoảnh khắc ấy khiến cả sân vận động lặng đi. Các đồng đội lần lượt tiến đến ôm lấy Ronaldo, trong khi nhiều CĐV Bồ Đào Nha trên khán đài cũng dành những tràng pháo tay không ngớt để tri ân Jota.

Chiến thắng trước Croatia vì thế mang ý nghĩa vượt xa một tấm vé vào vòng 16 đội World Cup 2026. Đó còn là món quà mà toàn đội muốn dành tặng cho người đồng đội đã khuất, người từng góp công vào nhiều chiến dịch thành công của bóng đá Bồ Đào Nha.

Ronaldo sút tung lưới Croatia gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha trước Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.