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Thể thao World Cup 2026

Ronaldo đoán trước việc được hưởng phạt đền

  • Thứ sáu, 3/7/2026 09:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tin tưởng tuyệt đối vào trực giác cá nhân, Ronaldo chuẩn bị tâm thế ghi bàn từ chấm phạt đền góp phần giúp Bồ Đào Nha đánh bại Croatia với tỷ số 2-1 ở vòng 32 đội World Cup.

Cristiano Ronaldo góp phần giúp Bồ Đào Nha đánh bại Croatia.

Pha lập công trên chấm 11 m của Cristiano Ronaldo sáng 3/7 không chỉ giúp Bồ Đào Nha giành vé đi tiếp, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt với cá nhân anh. Đây là bàn thắng đầu tiên của CR7 trong một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup.

Điểm đáng chú ý là Ronaldo tiết lộ đã có linh cảm về tình huống này từ trước trận. Chia sẻ với CazeTV, tiền đạo 41 tuổi cho biết anh cảm thấy Bồ Đào Nha sẽ được hưởng phạt đền và đã chuẩn bị tinh thần từ sớm.

“Trước trận, tôi có linh cảm sẽ có một quả phạt đền. Tôi đã chuẩn bị tinh thần vì cảm thấy điều đó sẽ xảy ra. Tôi không nói đó là khoảnh khắc dễ dàng. Tim tôi đập rất nhanh, nhưng tôi cố tin vào cảm giác, bản năng của mình và tin rằng mình sẽ ghi bàn”, Ronaldo nói.

Đội trưởng Bồ Đào Nha cho rằng bàn thắng này giúp toàn đội giải tỏa áp lực. “Đó là điều tôi luôn tin tưởng, và nó đã hiệu quả. Tôi nghĩ bàn thắng ấy giúp chúng tôi nhẹ nhõm hơn về tinh thần. Sau khi ghi bàn, chúng tôi cảm thấy mình có thể thắng trận. Rõ ràng, tôi rất hạnh phúc”, anh chia sẻ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Ronaldo rời sân ở phút 81 để nhường chỗ cho Ruben Neves. Đến phút 90+4, Goncalo Ramos ghi bàn quyết định, giúp Bồ Đào Nha thắng chung cuộc 2-1.

Chiến thắng này đưa Bồ Đào Nha vào vòng 16 đội, nơi họ sẽ gặp Tây Ban Nha vào ngày 7/7. Trận “derby bán đảo Iberia” diễn ra tại Dallas, Mỹ.

Huy Trưởng

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  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

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