Màn trình diễn đầy tranh cãi của Ronaldo

Bồ Đào Nha được hưởng một quả phạt đền sau khi trọng tài tham khảo VAR tình huống Renato Veiga bị kéo ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Ronaldo dứt điểm quyết đoán gỡ hòa 1-1 trong sự vỡ òa hạnh phúc của toàn bộ người hâm mộ Bồ Đào Nha. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh tại vòng knock-out World Cup.