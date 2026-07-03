Màn trình diễn đầy tranh cãi của Ronaldo

|
Trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia tại vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7, Ronaldo tiếp tục là đầu tàu trên hàng công đại diện châu Âu. Anh cũng chính thức trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng tham dự vòng loại trực tiếp tại giải đấu này.
|
Bước vào trận đấu, Ronaldo chơi xông xáo khi liên tục tìm cách len lỏi vào những khoảng trống lộ ra từ hệ thống phòng ngự của Croatia. Tuy nhiên, CR7 luôn được các cầu thủ áo xanh chăm sóc kỹ lưỡng.
|
Phút 61, Ronaldo dứt điểm đẳng cấp hạ gục thủ thành Dominik Livakovic sau tình huống thoát xuống. Dẫu vậy, trọng tài lại khước từ bàn thắng do lỗi việt vị trong gang tấc sau khi VAR can thiệp.
|
Bồ Đào Nha được hưởng một quả phạt đền sau khi trọng tài tham khảo VAR tình huống Renato Veiga bị kéo ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Ronaldo dứt điểm quyết đoán gỡ hòa 1-1 trong sự vỡ òa hạnh phúc của toàn bộ người hâm mộ Bồ Đào Nha. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh tại vòng knock-out World Cup.
|
Phút 81, huấn luyện viên Roberto Martinez quyết định rút Ronaldo ra nghỉ để thay bằng Ruben Neves khiến anh lộ rõ vẻ không hài lòng khi lầm lũi rời khỏi ngay sân.
|
Nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Ronaldo sau khi anh bị rút ra nghỉ. Rõ ràng, CR7 không hài lòng với quyết định đến từ vị chiến lược gia người Tây Ban Nha.
|
Dù thiếu vắng Ronaldo trên sân, Bồ Đào Nha vẫn giành chiến thắng chung cuộc 2-1 nhờ cú đánh đầu hiểm hóc của Goncalo Ramos. Tân binh mới chuyển tới AC Milan trở thành người hùng đưa "Selecao châu Âu" vào vòng 16 đội. Đội bóng áo bã trầu sẽ chạm trán Tây Ban Nha vào ngày 7/7.
|
Gác lại nỗi thất vọng, Ronaldo vẫn ra ăn mừng cùng các đồng đội sau bàn thắng quyết định của Ramos. Giấc mơ cúp vàng World Cup của Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục được viết tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ.
|
Sau trận đấu, Ronaldo cũng dành cho Luka Modric những cái ôm. Hai người từng có thời gian gắn bó trong màu áo Real Madrid và gặt hái nhiều danh hiệu cao quý.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.