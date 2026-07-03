Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Nụ cười chua chát của Modric

  • Thứ sáu, 3/7/2026 08:26 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Sáng 3/7, trong trận thua 1-2 của Croatia trước Bồ Đào Nha tại vòng 1/16 World Cup 2026, Luka Modric chỉ nở một nụ cười buồn sau mỗi lần trọng tài xem VAR.

Modric chỉ cười nhẹ sau khi trọng tài từ chối bàn thắng của Croatia.

Trên sân Toronto, trọng tài Espen Eskas có hai lần tham khảo VAR. Một lần là xem xét liệu có quả phạt đền cho Bồ Đào Nha hay không, lần còn lại là liệu cầu thủ Croatia có việt vị trước khi đưa được bóng vào lưới hay không.

Ở cả hai lần, kết quả đều có lợi cho Bồ Đào Nha. Họ được hưởng một quả phạt đền, và bàn thắng của Croatia không được công nhận. Khi trọng tài đưa ra quyết định, Modric luôn đứng rất sát và chỉ cười nhẹ sau đó.

Điều nhiều người hâm mộ chú ý là Modric không tiếp tục tranh cãi với trọng tài, hay thể hiện thái độ chống đối quyết định. “Dường như anh ta đã chấp nhận số phận rồi”, một người bình luận trên mạng xã hội. Một tài khoản khác chia sẻ: “Đó là nụ cười chua chát của Modric. Anh ấy ý thức được đây là trận đấu World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của mình rồi.

Ở tuổi 40, Luka Modric vẫn thi đấu trọn vẹn hơn 100 phút của trận đấu. Anh tạo được 2 cơ hội tấn công, và trực tiếp tham gia 4 tình huống phòng ngự. Nhưng mọi sự cố gắng của cựu sao Real Madrid và toàn đội là không đủ để đánh bại được Bồ Đào Nha.

Croatia mở tỷ số trước nhờ pha dứt điểm cận thành của Ivan Perisic. Nhưng quả phạt đền thành công của Ronaldo và pha đánh đầu quyết định của Goncalo Ramos đã kết thúc hành trình của cựu á quân World Cup tại vòng 1/16.

Ronaldo chết lặng rồi vỡ òa ở phút 90+16

Cristiano Ronaldo trải qua 90 phút đầy cảm xúc khi liên tục từ hy vọng đến thất thần, trước lúc VAR giải cứu Bồ Đào Nha để giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.

57 phút trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Trần Lan

Modric Sergio Ramos Luka Modric Croatia Bồ Đào Nha World Cup

  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

Đọc tiếp

Ronaldo pha bo 'loi nguyen' World Cup hinh anh

Ronaldo phá bỏ 'lời nguyền' World Cup

1 giờ trước 08:12 3/7/2026

0

Cristiano Ronaldo chấm dứt cơn khát bàn thắng ở các trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp World Cup sau kỷ lục 6 lần tham dự giải đấu.

Ronaldo khien cac CDV Bo Dao Nha bung no hinh anh

Ronaldo khiến các CĐV Bồ Đào Nha bùng nổ

57 phút trước 08:18 3/7/2026

0

Cristiano Ronaldo gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền, thổi bùng cảm xúc của CĐV Bồ Đào Nha trong trận gặp Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý