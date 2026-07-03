Sáng 3/7, trong trận thua 1-2 của Croatia trước Bồ Đào Nha tại vòng 1/16 World Cup 2026, Luka Modric chỉ nở một nụ cười buồn sau mỗi lần trọng tài xem VAR.

Modric chỉ cười nhẹ sau khi trọng tài từ chối bàn thắng của Croatia.

Trên sân Toronto, trọng tài Espen Eskas có hai lần tham khảo VAR. Một lần là xem xét liệu có quả phạt đền cho Bồ Đào Nha hay không, lần còn lại là liệu cầu thủ Croatia có việt vị trước khi đưa được bóng vào lưới hay không.

Ở cả hai lần, kết quả đều có lợi cho Bồ Đào Nha. Họ được hưởng một quả phạt đền, và bàn thắng của Croatia không được công nhận. Khi trọng tài đưa ra quyết định, Modric luôn đứng rất sát và chỉ cười nhẹ sau đó.

Điều nhiều người hâm mộ chú ý là Modric không tiếp tục tranh cãi với trọng tài, hay thể hiện thái độ chống đối quyết định. “Dường như anh ta đã chấp nhận số phận rồi”, một người bình luận trên mạng xã hội. Một tài khoản khác chia sẻ: “Đó là nụ cười chua chát của Modric. Anh ấy ý thức được đây là trận đấu World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của mình rồi.

Ở tuổi 40, Luka Modric vẫn thi đấu trọn vẹn hơn 100 phút của trận đấu. Anh tạo được 2 cơ hội tấn công, và trực tiếp tham gia 4 tình huống phòng ngự. Nhưng mọi sự cố gắng của cựu sao Real Madrid và toàn đội là không đủ để đánh bại được Bồ Đào Nha.

Croatia mở tỷ số trước nhờ pha dứt điểm cận thành của Ivan Perisic. Nhưng quả phạt đền thành công của Ronaldo và pha đánh đầu quyết định của Goncalo Ramos đã kết thúc hành trình của cựu á quân World Cup tại vòng 1/16.