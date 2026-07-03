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Thể thao World Cup 2026

Ngày vui thiếu vắng vợ con của Ronaldo

  • Thứ sáu, 3/7/2026 09:05 (GMT+7)
  • 4 phút trước

Georgina Rodriguez không có mặt trên khán đài nhưng vẫn theo dõi chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Croatia cùng các con qua màn hình TV.

Ronaldo trong màn tri ân Diogo Jota sau trận. Ảnh: Reuters.

Chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Croatia ở vòng 1/16 World Cup 2026 sáng 3/7 không chỉ thu hút sự chú ý trên sân, mà còn tạo nên khoảnh khắc đáng chú ý bên ngoài đường biên.

Georgina Rodriguez, bạn đời của Cristiano Ronaldo, lựa chọn ở nhà theo dõi trận đấu thay vì đến sân BMO Field tại Toronto (Canada).

Trên trang Instagram cá nhân, Georgina đăng tải đoạn video ghi lại cảnh cả gia đình chăm chú theo dõi màn so tài giữa Bồ Đào Nha và Croatia qua truyền hình.

Trong một đoạn clip, Mateo, một trong các con của Cristiano Ronaldo, đứng trước màn hình với ánh mắt dõi theo từng diễn biến, khi hình ảnh người cha xuất hiện trong phòng thay đồ trước giờ bóng lăn.

Ở trên sân, Cristiano Ronaldo tiếp tục là tâm điểm. Đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha ghi bàn gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền, qua đó có pha lập công đầu tiên trong sự nghiệp ở một trận đấu thuộc vòng knock-out World Cup.

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Gia đình Ronaldo theo dõi trận đấu qua TV. Ảnh: Instagram @georginagio.

Dù bị thay ra ở phút 81 với vẻ mặt không hài lòng, Ronaldo vẫn ăn mừng cuồng nhiệt khi Goncalo Ramos ghi bàn quyết định ở thời gian bù giờ, giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1.

Kết quả này đưa thầy trò HLV Roberto Martinez vào vòng 1/8 World Cup 2026, nơi họ sẽ chạm trán Tây Ban Nha trong màn so tài được chờ đợi giữa hai đại diện bán đảo Iberia.

Trong khi Ronaldo cùng đồng đội tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu thế giới, Georgina và các con vẫn sẽ là chỗ dựa tinh thần từ phía sau, dù không trực tiếp có mặt trên khán đài.

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Đào Trần

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  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

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