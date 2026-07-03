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Thể thao World Cup 2026

Martinez tiết lộ lý do thay Ronaldo

  • Thứ sáu, 3/7/2026 09:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Huấn luyện viên Roberto Martinez lên tiếng giải thích về quyết định rút Cristiano Ronaldo rời sân ở phút 81 trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia sáng 3/7.

Roberto Martinez bất ngờ rút Cristiano Ronaldo ra nghỉ khi Bồ Đào Nha đang bị Croatia cầm hòa.

Quyết định của HLV Martinez nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận. Phút 81, chỉ ít phút sau khi Cristiano Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền gỡ hòa 1-1, chiến lược gia người Tây Ban Nha bất ngờ rút đội trưởng của mình khỏi sân để nhường chỗ cho Ruben Neves.

Dù Bồ Đào Nha hoàn tất màn ngược dòng với bàn thắng quyết định của Gonçalo Ramos, Ronaldo vẫn lộ rõ vẻ thất vọng khi phải rời sân ở thời điểm trận đấu chưa ngã ngũ.

Sau trận, Martinez khẳng định quyết định thay người hoàn toàn xuất phát từ tính toán chiến thuật. Theo ông, Bồ Đào Nha dâng đội hình lên quá cao để tìm bàn thắng nên cần bổ sung một tiền vệ nhằm tăng khả năng kiểm soát khu trung tuyến và giữ sự cân bằng trong những phút cuối.

"Những quyết định như vậy luôn được đưa ra vì lợi ích của đội bóng. Cristiano là đội trưởng của chúng tôi và không có cầu thủ nào khác ở World Cup thực hiện quả phạt đền với bản lĩnh như anh ấy trong thời điểm đó. Tuy nhiên, khi toàn đội chấp nhận mạo hiểm để tìm chiến thắng, chúng tôi cũng cần kiểm soát tốt khu vực giữa sân và diễn biến trận đấu. Chúng tôi có nhiều cầu thủ với những phẩm chất khác nhau, nhưng tất cả đều sẵn sàng cống hiến vì tập thể", Martinez giải thích.

Chung cuộc, Bồ Đào Nha thắng ngược Croatia 2-1 để giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026. Thử thách tiếp theo của thầy trò Martinez sẽ là cuộc đối đầu với kình địch Tây Ban Nha vào ngày 7/7.

Huy Trưởng

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  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

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