'Cú lừa' của Ronaldo

Kiểu chạy đà ngắt nhịp của Cristiano Ronaldo không chỉ đánh lừa thủ môn mà còn được khoa học lý giải là một lợi thế tâm lý trong những thời khắc áp lực nhất.

Ronaldo nhiều lần sử dụng kỹ thuật chạy đà ngắt nhịp.

Phút 68 trên sân BMO Field, khi Bồ Đào Nha đang bị Croatia dẫn trước ở vòng 32 đội 2026 FIFA World Cup, Cristiano Ronaldo bước lên chấm phạt đền trong thời khắc chịu sức ép lớn nhất trận đấu. Cả sân như nín thở trước cú sút có thể xoay chuyển số phận của "Selecao".

Anh làm chậm nhịp chạy đà, giả động tác lao người về phía trước rồi mới dứt điểm, khiến Dominik Livakovic bị đánh lừa hoàn toàn. Bóng đi vào lưới, tỷ số được kéo về 1-1. Một lần nữa, kỹ thuật chạy đà ngắt nhịp trở thành thứ vũ khí tâm lý giúp Ronaldo biến khoảnh khắc căng thẳng nhất thành bàn thắng.

Một trong những kiểu đá penalty của Cristiano Ronaldo là stutter step (bước lấy đà nhấp nhả). Kỹ thuật này đã xuất hiện trong nhiều khoảnh khắc áp lực nhất sự nghiệp của anh, từ cú phạt đền phút bù giờ vào lưới Juventus ở Champions League 2017/18, loạt luân lưu trước Pháp tại Euro 2024, đến bàn gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha trước Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Thay vì lao vào bóng với tốc độ ổn định, Ronaldo chủ động phá vỡ nhịp chạy bằng một động tác khựng lại hoặc những bước ngắn ngay trước khi dứt điểm. Theo phân tích của The Guardian, khoảnh khắc ngập ngừng này buộc thủ môn phải đưa ra quyết định sớm dựa trên ngôn ngữ cơ thể của người sút thay vì chờ bóng rời chân.

Chỉ cần nhận thấy đối phương đã chuyển trọng tâm hoặc bắt đầu đổ người, Ronaldo sẽ đưa bóng sang hướng ngược lại. Khi ấy, quyền kiểm soát tình huống không còn nằm ở phản xạ của thủ môn mà thuộc về người thực hiện cú sút. Đó cũng là lý do kỹ thuật này khiến nhiều thủ môn e ngại. Họ thường dựa vào những tín hiệu như góc mở của hông, tốc độ chạy đà hay nhịp bước để dự đoán thời điểm cầu thủ dứt điểm.

Khi người sút bất ngờ thay đổi tốc độ, các tín hiệu đó gần như bị xóa bỏ. Thủ môn buộc phải "khởi động lại" quá trình phán đoán, dễ rơi vào trạng thái đoán trước thay vì phản xạ theo bóng. Chỉ cần đổ người sớm, khung thành gần như mở rộng cho cầu thủ, bất kể cú sút có lực mạnh hay không.

Ronaldo trải qua trận đấu giàu cảm xúc. Ảnh: Reuters.

Không chỉ dựa vào cảm giác hay kinh nghiệm, cách tiếp cận của Ronaldo cũng phản ánh nhiều nguyên lý đã được nghiên cứu trong tâm lý học bóng đá. Các công trình của giáo sư tâm lý học bóng đá Geir Jordet cho thấy khả năng giữ bình tĩnh và kiểm soát nhịp độ trước khi thực hiện quả phạt đền có ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ thành công.

Phân tích dữ liệu các quả phạt đền tại Premier League trong 5 mùa giải cho thấy kỹ thuật chạy đà ngắt nhịp giúp tăng tỷ lệ thành công khoảng 10% so với kiểu chạy đà truyền thống. Theo giáo sư tâm lý học bóng đá Geir Jordet, lợi thế không đến từ bản thân kiểu chạy đà, mà từ việc người sút khiến thủ môn không thể đọc được ý đồ cho đến những khoảnh khắc cuối cùng.

Stutter step được nhiều chuyên gia xem là một trong những cách để đạt mục tiêu đó, khi người sút chủ động thay đổi nhịp độ và buộc thủ môn phải đưa ra quyết định sớm. Vì vậy, khả năng kiểm soát nhịp độ, che giấu ý định và tạo áp lực tâm lý lên đối phương mới là chìa khóa tạo nên khác biệt.

Lợi thế này lớn đến mức năm 2016, Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế đã sửa luật, cấm cầu thủ giả động tác ở bước chạm bóng cuối cùng nhằm đánh lừa thủ môn. Tuy nhiên, việc thay đổi nhịp chạy đà trước đó vẫn hoàn toàn hợp lệ và tiếp tục được nhiều cầu thủ sử dụng.

Ngay cả khi đã trở thành một trong những chân sút phạt đền xuất sắc thế giới, Ronaldo vẫn không ngừng hoàn thiện kỹ thuật này. Sau khi chuyển sang Saudi Arabia, anh điều chỉnh cách chạy đà theo hướng tinh tế hơn: mở đầu bằng những bước đi rất chậm, liên tục quan sát thủ môn, rồi bất ngờ tăng tốc ở hai hoặc ba bước cuối. Cách tiếp cận này vừa tạo đủ lực cho cú sút, vừa khiến thủ môn không có đủ thời gian thực hiện power step - bước lấy đà quyết định để bật người cản phá.

Theo phân tích của Total Football Analysis, sau khi thay đổi cách chạy đà, Ronaldo thực hiện thành công liên tiếp 18 quả phạt đền, nâng tỷ lệ đá phạt đền thành công trong sự nghiệp lên khoảng 85%. Điều đó cho thấy, ngay cả ở đẳng cấp cao nhất, khả năng thích nghi và liên tục tối ưu kỹ thuật vẫn là yếu tố giúp anh duy trì hiệu quả.

So với nhiều phong cách đá phạt đền khác, Ronaldo thiên về cuộc đấu trí tâm lý hơn là sức mạnh. Những cầu thủ như Erling Haaland thường lựa chọn sút mạnh, tận dụng tốc độ và lực bóng để đánh bại thủ môn, trong khi nhiều người khác ưu tiên đặt lòng vào góc hiểm dựa trên độ chính xác.

Ngược lại, stutter step hướng đến việc khiến thủ môn đứng chôn chân hoặc đổ người sớm, dù cũng tiềm ẩn nguy cơ khiến chính người sút mất thăng bằng nếu thực hiện không chuẩn.