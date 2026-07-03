Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thay đổi diện mạo

Sau khoảng 3 tháng thi công, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch hoàn thành 15 hạng mục chỉnh trang bằng nguồn lực xã hội hóa, tạo không gian khám chữa bệnh xanh, sạch, thân thiện hơn.

Khu bệnh Phổi rộng rãi thoáng mát, bệnh nhân dễ chịu hơn khi điều trị nội trú. Ảnh: Khang Điền.

Ngày 3/7, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) tổ chức lễ khánh thành công trình chỉnh trang bệnh viện, đưa vào sử dụng 15 hạng mục cải tạo phục vụ trực tiếp hoạt động khám chữa bệnh.

Các hạng mục được cải tạo gồm cảnh quan, sơn mới các khối nhà chuyên khoa, chỉnh trang khoa Ung bướu, khoa Nhi, khu khám - chẩn đoán kỹ thuật cao, khoa Dược, khoa Cấp cứu, khu bệnh không lây nhiễm, nhà chờ thân nhân cùng hệ thống cổng, hàng rào trên các tuyến Hồng Bàng và Ngô Quyền. Công trình góp phần tạo không gian khám chữa bệnh khang trang, thuận tiện và thân thiện hơn cho người bệnh.

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch khang trang sau khi được sửa chữa. Ảnh: Khang Điền.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, đánh giá Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là địa chỉ điều trị chuyên sâu, tiếp nhận nhiều bệnh nhân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Theo ông Phong, công trình chỉnh trang là minh chứng cho tinh thần xã hội hóa và sự chung tay của cộng đồng trong chăm lo sức khỏe người dân. Không gian khám chữa bệnh xanh, sạch, đẹp không chỉ phục vụ hoạt động chuyên môn mà còn góp phần cải thiện tâm lý người bệnh, giúp đội ngũ y bác sĩ thêm động lực làm việc.

"Tôi tin rằng đội ngũ y bác sĩ sẽ rất phấn khởi, có thêm nhiều niềm vui và cũng cảm thấy trách nhiệm lớn hơn khi thực hiện nhiệm vụ trong một môi trường được đổi mới như thế này", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nói.

Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: N.T.

Công trình được thực hiện từ nguồn tài trợ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), tiếp tục chủ trương huy động nguồn lực xã hội để nâng cấp các công trình phục vụ cộng đồng.

TS.BS Nguyễn Hữu Lân, Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, cho biết diện mạo mới không chỉ thay đổi cảnh quan mà còn mang lại tác động tích cực đến tâm lý người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân lao và bệnh phổi vốn thường mặc cảm về bệnh tật.

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi trực thuộc Sở Y tế TP.HCM, đồng thời là một trong những cơ sở điều trị hô hấp lớn nhất khu vực phía Nam.

Tọa lạc tại số 120 đường Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, bệnh viện hiện tiếp nhận khoảng vài nghìn lượt khám ngoại trú mỗi ngày, có 960 giường kế hoạch nhưng thường xuyên sử dụng khoảng 1.000 giường. Khoảng 65-70% người bệnh đến từ các tỉnh, thành ngoài TP.HCM, khiến cơ sở luôn trong tình trạng quá tải.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Lân cho biết ngoài việc cải tạo cảnh quan, dự án còn phục dựng nhiều hạng mục kiến trúc, góp phần bảo tồn công trình có lịch sử khoảng 120 năm, đồng thời cải thiện không gian dành cho người bệnh và thân nhân.