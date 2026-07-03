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Sức khỏe Bệnh thường gặp

Phát hiện ca nhiễm virus Marburg tại Uganda

  • Thứ sáu, 3/7/2026 09:02 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Ngày 2/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo, trong quá trình tăng cường giám sát dịch Ebola ở Uganda, các nhân viên y tế đã phát hiện một trường hợp nhiễm virus Marburg.

Phát biểu họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ), Giám đốc phụ trách các trường hợp khẩn cấp của WHO, ông Chikwe Ihekweazu cho biết, bệnh nhân là một em bé mới 17 tháng tuổi tại huyện Kyegegwa, miền Tây Uganda. Đến nay, chưa có trường hợp nào tiếp xúc gần với bệnh nhân này có biểu hiện triệu chứng bệnh.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cho biết tổ chức này đang hỗ trợ xác định nguồn lây nhiễm, đánh giá rủi ro sức khỏe cộng đồng và hỗ trợ sự tham gia của cộng đồng.

Marburg là căn bệnh sốt xuất huyết nghiêm trọng, tỷ lệ không qua khỏi cao. Virus này lây truyền từ dơi ăn quả sang người và lây lan giữa người với người. Theo WHO, tỷ lệ đe dọa tính mạng trung bình do virus Marburg gây ra là khoảng 50%, với biên độ dao động khá rộng (từ 24% - 88%) trong các đợt bùng phát trước đây. Chăm sóc hỗ trợ sớm bằng cách bù nước và điều trị triệu chứng giúp cải thiện tỷ lệ sống sót.

Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị kháng virus nào được phê duyệt cho virus Marburg, mà mới chỉ đang được phát triển.

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12:27 11/6/2026

https://baotintuc.vn/the-gioi/phat-hien-ca-nhiem-virus-marburg-tai-uganda-20260702223408691.htm

Bích Liên / TTXVN

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