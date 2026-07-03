Bộ Y tế bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa trao quyết định bổ nhiệm TS.BS Trần Khánh Thu giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, nhiệm kỳ 5 năm.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh cho TS.BS Trần Khánh Thu. Ảnh: Bộ Y tế.

Mới đây, tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm TS.BS Trần Khánh Thu, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế Hưng Yên, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh.

Theo Quyết định số 1968/QĐ-BYT ký ngày 1/7, bà Trần Khánh Thu giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết việc kiện toàn lãnh đạo Cục Phòng bệnh diễn ra trong bối cảnh ngành y tế đang triển khai nhiều nhiệm vụ mới, đặc biệt là xây dựng và đưa Quỹ Phòng bệnh vào hoạt động.

Theo Bộ trưởng, Quỹ Phòng bệnh được xây dựng trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm từ Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá nhưng có phạm vi hoạt động rộng hơn, bao quát nhiều lĩnh vực của công tác y tế dự phòng. Đây là mô hình hoàn toàn mới, có quy mô và phạm vi hoạt động lớn hơn nên khối lượng công việc chuẩn bị rất lớn, từ xây dựng quy chế hoạt động, chức năng nhiệm vụ, cơ chế tài chính, tổ chức bộ máy đến kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được pháp luật giao.

"Đây là mô hình hoàn toàn mới, quy mô lớn hơn, phạm vi hoạt động rộng hơn nên khối lượng công việc chuẩn bị rất lớn, từ xây dựng quy chế hoạt động, chức năng nhiệm vụ, cơ chế tài chính, tổ chức bộ máy đến kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được pháp luật giao", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng cho biết Bộ Y tế đã ký quyết định thành lập Quỹ Phòng bệnh và đang giao các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các điều kiện cần thiết để quỹ sớm đi vào hoạt động.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết TS.BS Trần Khánh Thu được đào tạo bài bản và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý y tế. Trước khi được bổ nhiệm, bà từng công tác tại Sở Y tế Thái Bình, giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế Hưng Yên và là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Theo Bộ trưởng, với nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm quản lý đã tích lũy, trên cương vị mới, bà Trần Khánh Thu được kỳ vọng sẽ nhanh chóng bắt nhịp công việc, phát huy năng lực để tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo Bộ trong triển khai các nhiệm vụ của Cục Phòng bệnh cũng như Quỹ Phòng bệnh, góp phần hiện thực hóa chủ trương lấy phòng bệnh làm trọng tâm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS.BS Trần Khánh Thu bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Bộ Y tế đã tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể Cục Phòng bệnh đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của lãnh đạo Bộ cùng các đơn vị trong thời gian tới.