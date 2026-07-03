Dù còn một tuần nữa mới đến ngày dự sinh, một sản phụ ở Ninh Bình bất ngờ chuyển dạ và sinh em bé ngay trên ôtô khi đang được người nhà đưa tới bệnh viện.

Sản phụ sinh bé trai nặng 3,5 kg trên ôtô khi đang đến bệnh viện Chị M.T.N.L. (24 tuổi, phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình) bất ngờ chuyển dạ và sinh em bé ngay trên ô tô khi đang được người nhà đưa tới bệnh viện.

Sáng 2/7, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình tiếp nhận một trường hợp sinh con đặc biệt khi sản phụ đã hạ sinh em bé ngay trên ôtô trong lúc di chuyển đến bệnh viện.

Sản phụ là chị M.T.N.L. (24 tuổi, phường Tây Hoa Lư). Khi được đưa đến bệnh viện, chị vừa sinh em bé trên xe, dây rốn vẫn chưa được cắt. Bé sơ sinh hồng hào, khóc tốt, trong khi người mẹ chưa bong nhau thai và có dấu hiệu xuất huyết sau sinh.

Ngay khi xe vừa tới cổng bệnh viện, nữ hộ sinh Nguyễn Thị Mai Lan (khoa Đẻ) đã nhanh chóng tiếp nhận, cắt dây rốn cho trẻ và đưa cả hai mẹ con vào phòng cấp cứu.

Các bác sĩ tiến hành ủ ấm, chăm sóc sơ sinh cho em bé, đồng thời cấp cứu sản phụ bằng các biện pháp đỡ nhau thai, truyền dịch và khâu phục hồi vết rách tầng sinh môn.

Theo bà Đỗ Thị Thanh Nhài, mẹ của sản phụ, con gái bà dự kiến sinh vào ngày 9/7. Tuy nhiên, sáng 2/7, chị Lan bất ngờ xuất hiện cơn đau bụng chuyển dạ nên gia đình lập tức đưa đến bệnh viện. Khi xe gần đến bệnh viện, cháu bé chào đời. Dù chưa từng đỡ đẻ, bà Nhài vẫn cố giữ bình tĩnh, hướng dẫn con rặn sinh. Sau khi bé ra đời, bà lau khô người, ủ ấm cho cháu. Chỉ vài phút sau xe đến bệnh viện và các bác sĩ tiếp tục hỗ trợ cắt dây rốn, cấp cứu cho hai mẹ con.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Quang Khải, Phó trưởng khoa phụ trách khoa Đẻ, cho biết đây là trường hợp sản phụ sinh con trên đường đến bệnh viện, may mắn, cả mẹ và bé đều được cấp cứu kịp thời. Bé sơ sinh nặng 3,5 kg và hiện tình trạng sức khỏe của hai mẹ con ổn định.

Bé trai nặng 3,5 kg hiện sức khỏe dần ổn định. Ảnh: BVCC.

Qua trường hợp này, bác sĩ Khải khuyến cáo các thai phụ không nên chủ quan, đặc biệt trong những tuần cuối thai kỳ. Việc khám thai định kỳ, theo dõi sát ngày dự sinh và đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu chuyển dạ sẽ giúp hạn chế những tình huống sinh con ngoài ý muốn, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Trong trường hợp sản phụ buộc phải sinh con trên đường đi hoặc trên xe taxi... người đi cùng cần giữ bình tĩnh và thực hiện một số nguyên tắc sơ cứu cơ bản:

- Thứ nhất, đối với bé sau sinh phải tiến hành ủ ấm bằng cách mặc áo, quấn khăn, sau đó cho bé nằm lên ngực/bụng mẹ, tránh mất thân nhiệt.

- Không sử dụng các vật dụng như dao, kéo, dao lam cắt dây rốn cho bé vì mang nhiều nguy cơ nhiễm trùng, thậm chí uốn ván rốn. Có thể sử dụng sợi chỉ sạch buộc dây rốn, vị trí càng xa chân rốn càng tốt.

- Xử trí rau: đối với trường hợp rau bong phải tiến hành đỡ rau, bọc vào túi nilong rồi vận chuyển cùng em bé. Đối với trường hợp rau chưa bong, tuyệt đối không kéo hoặc kích thích cho rau bong, vì dễ gây nguy cơ mất máu ở sản phụ.

- Kiểm tra tầng sinh môn của sản phụ: Đối với trường hợp tầng sinh môn rách có điểm chảy máu, có thể dùng khăn sạch ấn vào điểm chảy máu để cầm máu tạm thời sau đó nhanh chóng đưa sản phụ và trẻ sơ sinh tới cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.