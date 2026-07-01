Chính thức từ 1/7, phụ nữ sinh con được hỗ trợ tiền

Không chỉ mở rộng quyền lợi BHYT, các chính sách mới có hiệu lực từ 1/7 còn hướng tới nâng cao chất lượng dân số và khuyến khích sinh con.

Từ 1/7, người dân được mở rộng quyền lợi BHYT, hỗ trợ sinh con, miễn phí sàng lọc trước sinh và sơ sinh theo lộ trình của các chính sách mới. Ảnh: Đinh Hà.

Từ ngày 1/7, nhiều quy định mới trong lĩnh vực y tế và dân số chính thức có hiệu lực, mang đến hàng loạt thay đổi đáng chú ý.

Phụ nữ sinh con được hỗ trợ tiền

Cùng với Luật Dân số, Nghị định 168 của Chính phủ cũng đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ tài chính nhằm khuyến khích sinh con. Theo đó, phụ nữ thuộc một trong ba nhóm sau sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng khi sinh con:

Phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người;

Phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi;

Phụ nữ sinh con tại các tỉnh, thành phố có mức sinh thấp hơn mức sinh thay thế (2,1 con/phụ nữ).

Luật Dân số cũng thay đổi quan điểm về chính sách sinh con. Thay vì khuyến khích mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh từ một đến hai con như trước đây, luật mới trao quyền để các cặp vợ chồng tự quyết định thời điểm sinh con, số lượng con và khoảng cách giữa các lần sinh, căn cứ vào điều kiện sức khỏe, kinh tế và hoàn cảnh của gia đình.

Bác sĩ tiết lộ giới tính thai nhi có thể bị đình chỉ hành nghề

Một trong những điểm đáng chú ý của Luật Dân số có hiệu lực từ ngày 1/7 là quy định siết chặt các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi.

Theo luật, mọi hành vi lựa chọn giới tính thai nhi dưới bất kỳ hình thức nào đều bị nghiêm cấm. Đặc biệt, người hành nghề khám, chữa bệnh nếu thông báo hoặc tiết lộ giới tính thai nhi nhằm mục đích để thai phụ lựa chọn phá thai sẽ bị đình chỉ hành nghề.

Phụ nữ sinh con thứ hai nghỉ thai sản 7 tháng. Ảnh: Trần Hiền.

Đáng chú ý, phụ nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng, tăng thêm một tháng so với quy định hiện hành. Người chồng cũng được nghỉ 10 ngày để cùng chăm sóc vợ và con sau sinh.

Miễn phí sàng lọc trước sinh và sơ sinh

Từ ngày 1/7, Nhà nước mở rộng chính sách hỗ trợ khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh nhằm phát hiện sớm nhiều bệnh lý bẩm sinh.

Đối với phụ nữ mang thai, ngân sách nhà nước hỗ trợ sàng lọc 4 bệnh gồm:

Hội chứng Down;

Hội chứng Edwards;

Hội chứng Patau;

Bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh).

Đối với trẻ sơ sinh, 5 bệnh được hỗ trợ sàng lọc gồm:

Suy giáp trạng bẩm sinh;

Thiếu men G6PD;

Tăng sản thượng thận bẩm sinh;

Khiếm thính bẩm sinh;

Dị tật tim bẩm sinh nặng.

Mức hỗ trợ tối đa là 900.000 đồng/người đối với sàng lọc trước sinh và 600.000 đồng/trẻ đối với sàng lọc sơ sinh.

Từ ngày 1/7 đến hết năm 2026, các gói sàng lọc được miễn phí cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân sinh sống tại thôn đặc biệt khó khăn, xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo.

Từ ngày 1/1/2027, tất cả phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh trên cả nước sẽ được ngân sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 hỗ trợ chi phí sàng lọc, cho đến khi các dịch vụ này được bảo hiểm y tế chi trả.

Mở rộng quyền lợi khám trái tuyến

Một trong những thay đổi được nhiều người quan tâm là việc mở rộng quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trái tuyến.

Từ ngày 1/7, nhiều quy định mới về BHYT tăng quyền lợi người dân khám chữa bệnh, đặc biệt khi khám trái tuyến và khám có chi phí thấp. Ảnh: Đinh Hà.

Theo quy định mới, người có thẻ BHYT khi khám ngoại trú trái tuyến tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản được xếp hạng từ 50 điểm trở lên, cơ sở tạm xếp cấp cơ bản hoặc bệnh viện cấp chuyên sâu từng được xếp tuyến tỉnh trước ngày 1/1/2025 sẽ được Quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng.

Người dân có thể tự tính tiền túi theo các hạn mức sau:

Hạn mức gốc 100%: Đi đúng tuyến được trả 100%, đi trái tuyến từ 1/7 vẫn được trả 50%.

Hạn mức gốc 95%: Đi đúng tuyến được trả 95%, đi trái tuyến từ 1/7 vẫn được trả 47,5%.

Hạn mức gốc 80%: Đi đúng tuyến được trả 80%, đi trái tuyến từ 1/7 vẫn được trả 40%.

Ví dụ, người thuộc nhóm hưởng 100% BHYT với chi phí khám ngoại trú 1 triệu đồng sẽ được quỹ thanh toán 500.000 đồng, chỉ phải tự trả 500.000 đồng. Nếu thuộc nhóm hưởng 80% BHYT, người bệnh sẽ được thanh toán 400.000 đồng và tự chi trả 600.000 đồng theo cơ chế đồng chi trả.

Hóa đơn khám dưới 379.500 đồng được quỹ BHYT thanh toán toàn bộ

Một thay đổi khác cũng có hiệu lực từ ngày 1/7 là người tham gia BHYT được hưởng quyền lợi cao hơn với các lần khám chữa bệnh có tổng chi phí dưới 379.500 đồng.

Đối với trường hợp khám đúng tuyến, Quỹ BHYT sẽ thanh toán 100% chi phí trong phạm vi được hưởng, kể cả với người trước đây vẫn phải đồng chi trả.

Ví dụ, người thuộc nhóm hưởng 80% BHYT, nếu chi phí khám là 370.000 đồng thì trước đây phải tự trả 74.000 đồng. Theo quy định mới, toàn bộ số tiền này sẽ do Quỹ BHYT thanh toán.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên tìm hiểu trước cấp chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám chữa bệnh trên website của Bộ Y tế, sở y tế hoặc bệnh viện để lựa chọn nơi khám phù hợp và tối ưu quyền lợi BHYT.

Tham gia BHYT 5 năm liên tục được hưởng thêm nhiều quyền lợi

Chính sách mới cũng tăng đáng kể quyền lợi đối với người tham gia BHYT liên tục từ 5 năm trở lên. Theo đó, khi tổng số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 tháng lương cơ sở (hiện tương đương 15,18 triệu đồng), người bệnh sẽ được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng trong thời gian còn lại của năm.

Ví dụ, người thuộc nhóm hưởng 80% BHYT nhưng đã phải đồng chi trả trên 15,18 triệu đồng trong năm sẽ không phải tiếp tục tự thanh toán 20% chi phí như trước, mà được quỹ bảo hiểm chi trả toàn bộ.

Bên cạnh đó, mức thanh toán tối đa đối với thiết bị y tế sử dụng trong các kỹ thuật chuyên sâu cũng được nâng lên 113,85 triệu đồng cho mỗi lần thực hiện, tăng hơn 8,5 triệu đồng so với trước đây.

Thời gian tới, cơ quan quản lý BHYT cũng định hướng xây dựng cổng thông tin tập trung về quyền lợi bảo hiểm y tế, cho phép người dân tra cứu mức hưởng, quyền lợi theo từng trường hợp khám chữa bệnh, đồng thời hỗ trợ các cơ sở y tế, doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong quá trình triển khai chính sách.