Quyền lợi BHYT thay đổi từ 1/7: Người bệnh được tăng chi trả những gì?

Từ 1/7/2026, người tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại nhiều bệnh viện tuyến trên sẽ được BHYT chi trả tới 50%, thay vì không được thanh toán như trước.

Từ 0% lên 50%, mức hưởng BHYT đối với nhiều trường hợp khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến sẽ tăng mạnh từ ngày 1/7/2026, giúp giảm đáng kể chi phí cho người bệnh. Ảnh: Đinh Hà.

Từ ngày 1/7/2026, nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực, trong đó đáng chú ý là việc mở rộng quyền lợi cho người bệnh tự đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký ban đầu.

Thông tin trên được Ban Thực hiện chính sách BHYT thuộc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam công bố.

Tăng mức hưởng BHYT cho người khám ngoại trú

Theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam, người tham gia BHYT tự đi khám chữa bệnh sẽ được mở rộng quyền lợi khi khám và điều trị ngoại trú tại một số cơ sở y tế.

Trước ngày 1/7/2026, người bệnh tự đi khám chữa bệnh tại nhiều cơ sở y tế tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương chỉ được quỹ BHYT thanh toán 100% đối với một số bệnh, nhóm bệnh đặc biệt theo quy định. Với các bệnh còn lại, người bệnh không được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh ngoại trú.

Từ ngày 1/7/2026, ngoài các bệnh thuộc danh mục được hưởng 100%, người bệnh còn được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh khác thuộc phạm vi được hưởng.

Cụ thể, tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản, gồm:

Các cơ sở trước ngày 1/1/2025 được xác định là tuyến tỉnh hoặc tương đương tuyến tỉnh.

Các cơ sở trước ngày 1/1/2025 được xác định là tuyến trung ương hoặc tương đương tuyến trung ương.

Các cơ sở đạt từ 50 đến dưới 70 điểm theo tiêu chí phân cấp chuyên môn kỹ thuật (trừ các cơ sở trước đây được xác định là tuyến huyện).

Người bệnh tiếp tục được hưởng 100% chi phí trong phạm vi quyền lợi BHYT đối với các bệnh, nhóm bệnh quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm Thông tư 01/2025 của Bộ Y tế. Đối với các bệnh còn lại, mức hưởng tăng từ 0% lên 50%.

Tương tự, tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu, bao gồm những bệnh viện trước đây được xác định là tuyến tỉnh, người bệnh vẫn được hưởng 100% đối với các bệnh, nhóm bệnh thuộc Phụ lục 01 của Thông tư 01/2025/TT-BYT. Với các bệnh khác thuộc phạm vi chi trả của BHYT, mức hưởng được nâng từ 0% lên 50%.

Người tham gia BHYT sẽ được hưởng thêm nhiều quyền lợi từ ngày 1/7/2026, đặc biệt là nhóm tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại các cơ sở y tế tuyến trên. Ảnh: Đinh Hà.

Theo BHXH Việt Nam, quy định mới giúp người tham gia BHYT tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, đồng thời giảm đáng kể chi phí khám chữa bệnh khi tự đến các cơ sở y tế có năng lực chuyên môn cao.

Nhiều ngưỡng chi trả BHYT được điều chỉnh

Cùng với việc mở rộng quyền lợi khám chữa bệnh ngoại trú, từ ngày 1/7/2026, một số mức chi trả BHYT cũng được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới là 2,53 triệu đồng/tháng.

Theo đó, người tham gia BHYT được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng nếu tổng chi phí của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở.

Với mức lương cơ sở hiện hành 2,53 triệu đồng/tháng, ngưỡng này tương ứng 379.500 đồng cho mỗi lần khám chữa bệnh.

Ngoài ra, người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT khi số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 lần mức lương cơ sở.

Mức này tương ứng 15,18 triệu đồng (6 x 2,53 triệu đồng).

Đối với các trường hợp được bác sĩ chỉ định thực hiện dịch vụ kỹ thuật có sử dụng thiết bị y tế, quỹ BHYT sẽ thanh toán tổng chi phí thiết bị y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật nhưng không vượt quá 45 tháng lương cơ sở.

Theo mức lương cơ sở hiện hành, giới hạn thanh toán tối đa là 113,85 triệu đồng cho mỗi lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật.

Các quy định mới được kỳ vọng sẽ tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, đồng thời nâng cao quyền lợi và giảm áp lực tài chính cho hàng triệu người tham gia BHYT trên cả nước.