Quan hệ bao nhiêu lần mỗi tuần là bình thường?

Vợ chồng tôi mới cưới, tuần nào cũng quan hệ gần như mỗi ngày. Cả hai đều thấy vui nhưng tôi vẫn lo liệu có đang "quá sức" và ảnh hưởng sức khỏe về lâu dài không, thưa bác sĩ?

Vợ chồng tôi mới cưới, tuần nào cũng quan hệ gần như mỗi ngày. Cả hai đều thấy vui nhưng tôi vẫn lo liệu có đang "quá sức" và ảnh hưởng sức khỏe về lâu dài không, thưa bác sĩ?

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Trà Anh Duy, chuyên khoa Nam học

Việc các cặp vợ chồng mới cưới có nhu cầu gần gũi nhiều hơn bình thường là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, khi nói đến tần suất quan hệ tình dục, y học không có một con số chung cho mọi người.

Quan niệm "càng nhiều càng khỏe" là không chính xác. Điều quan trọng nhất là cả hai đều cảm thấy thoải mái, đồng thuận, không bị áp lực và không rơi vào tình trạng kiệt sức sau mỗi lần quan hệ.

Tần suất tình dục khác nhau ở mỗi người. Có cặp chỉ cần một lần mỗi tuần đã thấy đủ, trong khi có cặp duy trì 2-3 lần mỗi tuần vẫn vui vẻ, khỏe mạnh. Quan trọng là sau đó không đau, không mệt kéo dài, không áp lực và không biến chuyện chăn gối thành bài kiểm tra phong độ.

Dẫn nghiên cứu của Muise, Schimmack và Impett công bố trên Social Psychological and Personality Science năm 2016, khảo sát hơn 30.000 người, bác sĩ cho biết đời sống tình dục có liên quan đến hạnh phúc trong mối quan hệ. Tuy nhiên, mức độ hài lòng không tăng thêm đáng kể khi tần suất vượt quá khoảng một lần mỗi tuần.

Giai đoạn đầu hôn nhân thường mang đến nhiều cảm xúc mới mẻ nên ham muốn tình dục có thể cao hơn. Dù vậy, cơ thể vẫn cần thời gian nghỉ ngơi để phục hồi. Nam giới không phải "máy phát điện", còn phụ nữ cũng cần cảm thấy thoải mái, an toàn và sẵn sàng trước khi quan hệ.

Với đa số cặp đôi khỏe mạnh, tần suất 1-3 lần mỗi tuần có thể được xem là mức tham khảo hợp lý. Tuy nhiên, đây không phải "định mức" áp dụng cho mọi trường hợp. Ít hơn nhưng cả hai đều hài lòng, hoặc nhiều hơn nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe và sự thoải mái, đều có thể là bình thường.

Theo nghiên cứu của Roels và Janssen công bố trên The Journal of Sexual Medicine năm 2020, giao tiếp về đời sống tình dục có vai trò quan trọng đối với sự hài lòng của các cặp đôi. Nói cách khác, việc hỏi nhau "em/anh có ổn không?" quan trọng hơn việc đếm xem một tuần quan hệ bao nhiêu lần.

Các cặp đôi nên giảm tần suất hoặc đi khám nếu thường xuyên xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài sau quan hệ, đau vùng sinh dục, tiểu buốt, giảm ham muốn rõ rệt, rối loạn cương tái diễn hoặc một trong hai người cảm thấy bị ép buộc, lo lắng hay né tránh chuyện gần gũi.

Đối với các cặp vợ chồng mới cưới, 1-3 lần mỗi tuần là khoảng tham khảo phù hợp. Tuy nhiên, tần suất lý tưởng nhất vẫn là tần suất giúp cả hai cảm thấy vui vẻ, khỏe mạnh, đồng thuận và gắn kết.