Dấu hiệu cảnh báo mẹ bầu thiếu kẽm

Nếu thiếu kẽm trong thai kỳ, mẹ bầu không chỉ dễ mệt mỏi, chán ăn mà còn có nguy cơ sinh non, thai chậm phát triển. Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo mẹ bầu cần nhận biết sớm.

Kẽm là vi chất thiết yếu tham gia vào quá trình phát triển não bộ, hệ miễn dịch và sự tăng trưởng của thai nhi. Khi mang thai, nhu cầu kẽm của cơ thể tăng lên đáng kể. Nếu không được bổ sung đầy đủ, mẹ bầu có thể đối mặt với nhiều biến chứng, đồng thời ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé.

Lợi ích của kẽm khi mang thai

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong thai kỳ, cơ thể người mẹ phải thích nghi với nhiều thay đổi sinh lý để đáp ứng nhu cầu phát triển của thai nhi. Một trong những vi chất đóng vai trò quan trọng nhất là kẽm. Đây là khoáng chất tham gia vào hơn 300 phản ứng enzyme, góp phần tạo nên DNA, protein và hỗ trợ quá trình phân chia tế bào.

Kẽm đặc biệt cần thiết cho sự phát triển não bộ, hệ thần kinh và các cơ quan của thai nhi. Đồng thời, vi chất này còn giúp hình thành các enzyme và hormone cần thiết cho thai kỳ, thúc đẩy quá trình phát triển mô, hỗ trợ sản xuất năng lượng và tăng trưởng tế bào.

Bên cạnh đó, kẽm góp phần tăng cường hệ miễn dịch của mẹ bầu. Trong thời gian mang thai, hệ miễn dịch có xu hướng suy giảm để cơ thể không đào thải thai nhi. Nếu lượng kẽm không đủ, khả năng chống lại vi khuẩn và virus sẽ càng suy yếu, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng.

Theo khuyến nghị, phụ nữ mang thai từ 19 tuổi trở lên cần khoảng 11 mg kẽm mỗi ngày, trong khi thai phụ từ 18 tuổi trở xuống cần khoảng 12 mg/ngày. Phần lớn nhu cầu này có thể được đáp ứng thông qua chế độ ăn cân đối với các thực phẩm giàu kẽm như hàu, thịt bò, hải sản, thịt gia cầm, trứng, sữa, các loại đậu và hạt. Chỉ nên dùng viên bổ sung khi có chỉ định của bác sĩ.

Thiếu kẽm khi mang thai có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe cho mẹ bầu và thai nhi. Ảnh: Shutterstock.

Dấu hiệu thiếu kẽm khi mang thai

Theo Firstcry Parenting, thiếu kẽm mức độ nặng không phổ biến nhưng nếu xảy ra có thể làm tăng nguy cơ thai chậm phát triển trong tử cung, trẻ sinh nhẹ cân, sinh non, thậm chí ảnh hưởng đến kết quả thai kỳ. Vì vậy, mẹ bầu cần chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo sau:

Chán ăn

Một trong những biểu hiện sớm của thiếu kẽm là cảm giác ăn không ngon miệng, nhanh no hoặc mất hứng thú với bữa ăn. Điều này có thể khiến mẹ bầu khó đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ngày càng tăng.

Sụt cân

Việc ăn uống kém kéo dài có thể dẫn đến giảm cân hoặc tăng cân không đạt chuẩn trong thai kỳ. Đây là dấu hiệu cần được bác sĩ đánh giá để tìm nguyên nhân.

Tiêu chảy

Thiếu kẽm có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiêu hóa, khiến mẹ bầu dễ bị tiêu chảy kéo dài. Tình trạng này cũng làm cơ thể mất thêm kẽm, tạo thành vòng xoắn bất lợi.

Mệt mỏi kéo dài

Kẽm tham gia vào quá trình sản xuất năng lượng của tế bào. Khi thiếu vi chất này, mẹ bầu có thể thường xuyên cảm thấy uể oải, thiếu sức sống dù đã nghỉ ngơi đầy đủ.

Hệ miễn dịch suy giảm

Nếu thường xuyên bị cảm lạnh, viêm họng hoặc các bệnh nhiễm trùng trong thai kỳ, nguyên nhân có thể liên quan đến tình trạng thiếu kẽm khiến khả năng miễn dịch suy yếu.

Rụng tóc nhiều

Kẽm góp phần duy trì sự phát triển bình thường của nang tóc. Thiếu kẽm có thể khiến tóc rụng nhiều hơn bình thường và khó phục hồi.

Móng tay giòn, dễ gãy

Móng tay yếu, bong tróc hoặc xuất hiện các đốm trắng bất thường đôi khi phản ánh tình trạng thiếu vi chất, trong đó có kẽm.

Suy giảm vị giác, khứu giác hoặc thị lực

Một số mẹ bầu thiếu kẽm có thể cảm thấy thức ăn nhạt hơn, giảm khả năng ngửi mùi hoặc gặp những thay đổi về thị lực. Đây là những dấu hiệu không nên bỏ qua và cần được thăm khám để xác định nguyên nhân.