Dịch Ebola: Gần 300 ca mất truy vết làm gia tăng nguy cơ dịch lan rộng

Giới chức y tế châu Phi đang bày tỏ lo ngại sâu sắc về nguy cơ dịch bệnh do virus Ebola lây lan ngoài tầm kiểm soát tại CHDC Congo, sau khi gần 300 người được xác định dương tính.

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở Goma, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN.

Theo người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi, việc không thể xác định được nơi ở của các bệnh nhân này cho thấy những lỗ hổng nghiêm trọng trong công tác giám sát và truy vết.

CHDC Congo đã ghi nhận hơn 1.100 ca mắc bệnh do virus Ebola kể từ khi dịch bệnh này bùng phát dịch vào giữa tháng 5 vừa qua, trong đó có ít nhất 291 người không qua khỏi. Phần lớn các ca mắc bệnh tập trung tại CHDC Congo, song Uganda cũng đã báo cáo 20 ca nhiễm virus và 2 ca không qua khỏi, cho thấy nguy cơ lây lan xuyên biên giới tiếp tục hiện hữu.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dự báo số ca nhiễm virus Ebola có thể vượt 8.000 ca và số người không qua khỏi có thể lên tới 1.400 người vào giữa tháng 9 năm nay, đồng thời đánh giá có 70% khả năng dịch bệnh này lan sang nước láng giềng Nam Sudan. Trong kịch bản xấu nhất, số ca mắc bệnh có thể vượt 60.000 ca vào tháng 9, bất chấp các nỗ lực của chính quyền CHDC Congo và các nước láng giềng nhằm làm chậm tốc độ lây lan của dịch bệnh.

Đợt bùng phát dịch bệnh hiện tại (lần thứ 17) tại CHDC Congo, được xem là nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Một trong những trở ngại lớn nhất đối với công tác khống chế dịch bệnh là hơn 1 triệu người tại các khu vực bị ảnh hưởng hiện nằm ngoài khả năng tiếp cận của nhân viên y tế do xung đột kéo dài ở miền Đông nước này.

Diễn biến mới trên cho thấy cuộc chiến chống Ebola tại CHDC Congo không chỉ là bài toán y tế công cộng, mà còn gắn chặt với an ninh, xung đột và khả năng tiếp cận cộng đồng tại các vùng bị cô lập. Việc hàng trăm ca dương tính với virus Ebola không được giám sát chặt chẽ, có thể trở thành yếu tố làm gia tăng mạnh nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng trong thời gian tới.

Trong một diễn biến khác liên quan, WHO cho hay dịch bệnh do virus Ebola đã lây lan sang Haut-Uele, tỉnh thứ 4 của CHDC Congo, điều này có nghĩa là toàn bộ vùng Đông Bắc của nước này - nơi sinh sống của khoảng 15 triệu người - đã bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

CHDC Congo đã ra tuyên bố xác nhận sự bùng phát đợt dịch thứ 17 do virus Ebola vào ngày 15/5. Dịch bệnh lần này do chủng virus Bundibugyo gây ra và hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu nào đối với chủng virus trên. WHO cho biết thêm các thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine phòng căn bệnh trên dự kiến sẽ bắt đầu trong những ngày tới.