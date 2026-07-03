Tâm lý phức tạp trong 90+19 phút của Ronaldo

Chiến thắng 2-1 trước Croatia đưa Bồ Đào Nha vào vòng 16 đội, trong trận đấu mà Ronaldo cùng đồng đội đi qua quá nhiều cung bậc cảm xúc.

Từ ôm đầu tiếc nuối, vỡ òa sau cú đá phạt đền, chết lặng khi Croatia tưởng như gỡ hòa đến nở nụ cười nhẹ nhõm nhờ VAR, Cristiano Ronaldo đã trải qua hơn 90 phút với đủ mọi cung bậc cảm xúc.

"Chuyến tàu lượn" ấy khép lại bằng chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Croatia rạng sáng 3/7, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.

Ronaldo trải qua trận đấu giàu cảm xúc. Ảnh: Reuters.

Màn so tài “kỳ lạ”

Sau trận đấu, đội trưởng 41 tuổi thừa nhận đây là một trong những màn so tài "kỳ lạ" nhất của Bồ Đào Nha kể từ đầu giải. Theo Ronaldo, World Cup chưa bao giờ là sân khấu của những chiến thắng dễ dàng và mọi đội bóng đều phải trải qua những thời khắc hỗn loạn nếu muốn tiến tới chức vô địch.

"Đó là một trận đấu khá kỳ lạ. Chúng tôi kiểm soát tốt hiệp một nhưng không còn làm được điều đó trong hiệp hai. Croatia ghi bàn và chúng tôi có phần hoảng loạn. Đó là một trận đấu điên rồ, nhưng đây là World Cup. Mọi chuyện vốn luôn như vậy, không có đội nào giành chiến thắng dễ dàng", anh nói.

Những gì diễn ra trên sân BMO Field phản ánh chính xác lời chia sẻ ấy. Bồ Đào Nha khởi đầu đầy áp đảo nhưng Bruno Fernandes, Renato Veiga rồi chính Ronaldo liên tiếp bỏ lỡ cơ hội. Mỗi lần bóng đi chệch khung thành, CR7 lại ôm đầu tiếc nuối, như linh cảm rằng sự phung phí ấy sẽ phải trả giá.

Điều đó nhanh chóng trở thành hiện thực. Phút 55, Ivan Perisic mở tỷ số cho Croatia. Chỉ một phút sau, lưới Bồ Đào Nha rung lên lần nữa. Ronaldo và các đồng đội gần như chết lặng trước viễn cảnh bị dẫn hai bàn, trước khi VAR xác định Croatia việt vị.

Phút 81, huấn luyện viên Roberto Martinez quyết định rút Ronaldo ra nghỉ để thay bằng Ruben Neves. Ảnh: Reuters.

Nhưng cảm xúc của Ronaldo vẫn chưa ngừng đảo chiều.

Phút 61, anh giơ hai tay ăn mừng sau cú dứt điểm tung lưới Dominik Livakovic. Chỉ ít giây sau, niềm vui tan biến khi VAR xác định bàn thắng không hợp lệ.

Thay vì gục ngã sau bàn thắng bị từ chối, Ronaldo nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Phút 68, đội trưởng Bồ Đào Nha bước lên chấm 11 m, đánh lừa Dominik Livakovic để gỡ hòa 1-1 rồi chạy về góc sân thực hiện màn ăn mừng "Siuuu" quen thuộc trong tiếng hò reo vang dội từ khán đài.

Đó cũng là một trong những khoảnh khắc cho thấy giá trị của khả năng kiểm soát áp lực ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Chỉ trong vài giây, cầu thủ phải gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực, tiếng ồn từ khán đài và sức nặng của kỳ vọng để đưa ra quyết định chính xác nhất.

Theo Geir Jordet, giáo sư tại Trường Khoa học Thể thao Na Uy và tác giả cuốn Pressure, thành bại ở những tình huống đá luân lưu, phạt đền hiếm khi chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật. Điều tạo nên khác biệt thường là khả năng kiểm soát cảm xúc và duy trì sự tập trung dưới áp lực cực lớn.

Nghiên cứu của Jordet chỉ ra rằng nhiều cầu thủ sau khi thất bại ở những thời khắc quyết định thường xuất hiện các biểu hiện như cúi đầu, úp mặt vào tay, ngã xuống sân hoặc né tránh ánh mắt đồng đội. Theo ông, nếu không được chuẩn bị đầy đủ về tâm lý, những khoảnh khắc như vậy có thể trở thành nỗi ám ảnh kéo dài trong sự nghiệp.

Kỹ năng làm chủ cảm xúc

Phút 81, HLV Roberto Martinez quyết định rút Ronaldo khỏi sân để nhường chỗ cho Ruben Neves. Siêu sao Bồ Đào Nha tỏ rõ sự thất vọng, khó hiểu khi bước ra đường biên.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở những phút bù giờ. Phút 90+4, từ quả tạt của Rafael Leão, Goncalo Ramos, cầu thủ vào sân thay Ronaldo, đánh đầu tung lưới Croatia, đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước. Leão quỵ xuống sân, gương mặt không hẳn bùng nổ vì sung sướng mà giống sự giải tỏa sau quãng thời gian dài chịu áp lực. Bên ngoài đường biên, Ronaldo liên tục hò hét, vỗ tay và thúc giục các đồng đội giữ vững lợi thế mong manh.

Nhưng bi kịch tưởng như lại ập đến ở phút 90+13.

Josko Gvardiol đưa bóng vào lưới Bồ Đào Nha, khiến các cầu thủ Croatia vỡ òa. Trái ngược với đối thủ, Ronaldo đứng chết lặng, ánh mắt dán chặt vào màn hình lớn của sân vận động. Gương mặt căng cứng và đôi mắt mở to của anh phản chiếu rõ nỗi lo chiến thắng sắp vuột khỏi tay.

Vài giây sau, VAR một lần nữa trở thành tâm điểm.

Khi trọng tài chạy ra đường biên xem lại tình huống, cả sân BMO Field gần như nín thở. Ronaldo đứng bất động, ánh mắt dán chặt vào màn hình lớn. Chỉ đến khi bàn thắng của Croatia bị từ chối vì lỗi việt vị, đội trưởng Bồ Đào Nha mới ôm chầm lấy các đồng đội, gương mặt giãn ra trong sự nhẹ nhõm sau quãng thời gian dài bị căng như dây đàn.

Đội tuyển Bồ Đào Nha gây xúc động khi tri ân Jota. Ảnh: Reuters.

Những diễn biến ấy cho thấy thử thách lớn nhất ở World Cup đôi khi không nằm ở đôi chân, mà ở khả năng làm chủ cảm xúc.

Một nghiên cứu đăng trên Frontiers phân tích trên 333 vận động viên thể thao đỉnh cao chỉ ra rằng sức khỏe tinh thần và khả năng phục hồi tâm lý giúp vận động viên nhanh chóng lấy lại trạng thái cân bằng sau những tình huống bất lợi, từ đó duy trì sự tập trung và chất lượng ra quyết định trong thi đấu.

Hiệu quả này càng rõ ở những vận động viên có tính chuyên nghiệp cao, cho thấy bản lĩnh không phải là không trải qua thất vọng hay áp lực, mà là biết gạt chúng sang một bên để sẵn sàng cho khoảnh khắc tiếp theo. Ronaldo chính là hình ảnh thu nhỏ của điều đó. Trong hơn 90 phút trên sân BMO Field, anh liên tục đi qua những thái cực đối lập.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, CR7 không lao đi ăn mừng cuồng nhiệt. Anh lặng lẽ cầm trên tay chiếc áo số 21 của Diogo Jota, đứng ở vị trí trung tâm trong bức ảnh tập thể của toàn đội. Sau một trận đấu mà cảm xúc bị đẩy lên đến cực hạn, hình ảnh ấy khép lại đêm Toronto bằng sự tri ân, đoàn kết và niềm tin rằng Bồ Đào Nha vẫn đang cùng nhau hướng đến mục tiêu lớn nhất ở World Cup 2026.