Vozinha vượt Ronaldo ở thống kê bất ngờ tại World Cup 2026

Dù Cape Verde thua Argentina 2-3 ở vòng 32 đội sáng 4/7, thủ thành Vozinha vẫn gây sốt khi sở hữu số pha rê bóng thành công tại World Cup 2026 nhiều hơn cả Cristiano Ronaldo.

Thủ thành Vozinha có tới 2 pha rê bóng thành công trước Argentina.

Theo Tribuna, Vozinha có số lần rê bóng thành công tại World Cup 2026 nhiều hơn Ronaldo. Trước sức ép liên tục từ hàng công Argentina, thủ môn 40 tuổi không chỉ xuất sắc cản phá nhiều cơ hội nguy hiểm mà còn nhiều lần bình tĩnh xử lý bóng ngay trong vòng cấm.

Hai lần Vozinha thực hiện động tác giả để loại bỏ các cầu thủ Argentina đang áp sát trước khi chuyền bóng lên tuyến trên, khiến khán giả trên sân Hard Rock (Mỹ) không khỏi thót tim. Chính hai pha xử lý đầy tự tin giúp Vozinha vượt Ronaldo ở thống kê rê bóng thành công tại World Cup năm nay.

Đây không phải lần đầu Vozinha gây tiếng vang tại World Cup 2026. Trước đó, thủ thành kỳ cựu của Cape Verde từng nhận vô số lời khen sau màn trình diễn xuất thần trước Tây Ban Nha, góp công lớn giúp đội bóng tạo nên bất ngờ.

Ở cuộc đối đầu với Argentina, Vozinha tiếp tục nhiều lần từ chối các cú dứt điểm của Lionel Messi và đồng đội. Đặc biệt, ở phút 72, anh phản xạ xuất thần để cản phá cú đá phạt chớp nhoáng của Messi.

Dù phải chia tay giải đấu, màn trình diễn bản lĩnh biến Vozinha trở thành một trong những thủ môn gây ấn tượng nhất World Cup 2026. Thủ thành 40 tuổi thật sự đổi đời chỉ sau một kỳ World Cup.

Argentina mở tỷ số 1-0 trước Cape Verde Sáng 4/7, Lionel Messi có pha khống chế và dứt điểm tinh tế mở tỷ số 1-0 cho Argentina trước Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.