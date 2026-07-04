Kịch bản xảy ra 'Siêu kinh điển' tại bán kết World Cup 2026

Người hâm mộ kỳ vọng trận một trận đại chiến giữa Argentina và Brazil tại bán kết World Cup 2026.

Argentina của Leo Messi giành quyền vào vòng 16 đội. Ảnh: Reuters.

Sau khi vượt qua Cape Verde với tỷ số 3-2 để giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026, Argentina đứng trước hành trình đầy thử thách nếu muốn bảo vệ ngôi vương. Nhánh đấu của "Albiceleste" quy tụ nhiều đối thủ mạnh, trong đó có Brazil và Anh, hai đội bóng hàng đầu thế giới.

Theo lịch thi đấu, Argentina sẽ chạm trán Ai Cập ở vòng 16 đội vào ngày 7/7. Nếu giành quyền vào tứ kết, thầy trò HLV Lionel Scaloni sẽ đối đầu Thụy Sĩ hoặc đội thắng trong cặp đấu Ghana - Colombia.

Trong trường hợp cả Argentina và Brazil cùng vượt qua mọi chướng ngại để tiến vào bán kết, người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận "Siêu kinh điển Nam Mỹ" tại World Cup 2026.

Brazil là đối thủ tiềm năng của Argentina tại bán kết. Ảnh: Reuters.

Lần gần nhất Argentina và Brazil chạm trán nhau tại một kỳ World Cup là ở vòng 16 đội năm 1990. Khi đó, Argentina giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Claudio Caniggia.

Đáng chú ý, chiến thắng gần nhất của Brazil trước Argentina diễn ra cách đây 7 năm, tại bán kết Copa America 2019. Các pha lập công của "Selecao" đến từ Gabriel Jesus và Roberto Firmino, hai chân sút không góp mặt ở World Cup năm nay.

Người hâm mộ đang rất chờ đợi màn đại chiến giữa hai gã khổng lồ của bóng đá Nam Mỹ trên sân khấu World Cup. Tuy nhiên, nhánh đấu của "Selecao" được đánh giá khó khăn hơn. Thầy trò HLV Carlo Ancelotti sẽ chạm trán Na Uy ở vòng 16 đội, trước khi có thể đụng độ tuyển Anh tại tứ kết.

Trong bối cảnh cả hai đều sở hữu dàn sao đẳng cấp và đang hướng tới chức vô địch, viễn cảnh Brazil đối đầu Argentina ở bán kết được xem là một trong những kịch bản hấp dẫn và đáng chờ đợi nhất tại World Cup 2026.

Messi nhẹ nhàng đáp trả Ronaldo Một bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng 3-2 trước Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 4/7 một lần nữa là lời khẳng định về đẳng cấp vĩnh cửu nơi Messi.