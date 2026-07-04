Vết sưng của Messi gây chú ý

Siêu sao Lionel Messi gây lo lắng với vết sưng lớn trên trán sau chiến thắng 3-2 của Argentina trước Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026 rạng sáng 4/7.

Trong lúc thực hiện cuộc phỏng vấn sau trận đấu với Cape Verde, Messi để lộ một vết sưng đỏ trên trán. Dù dấu vết va chạm dễ dàng nhận thấy, đội trưởng Argentina vẫn giữ vẻ bình tĩnh khi trả lời phỏng vấn và không tỏ ra quá đau đớn.

Theo truyền thông Argentina, vết sưng xuất phát từ một pha tranh chấp với cầu thủ Cape Verde. Trong tình huống này, đầu gối của đối phương vô tình va vào trán của M10. Tuy nhiên, chấn thương được cho là không nghiêm trọng khi Messi vẫn thi đấu đến hết trận.

Vết sưng lộ rõ của Messi.

Trong suốt cuộc đối đầu với Cape Verde, Messi liên tục trở thành mục tiêu theo kèm của các hậu vệ đối phương. Tiền đạo 39 tuổi thường xuyên phải chịu những pha tranh chấp quyết liệt khi lùi sâu nhận bóng và tổ chức tấn công. Bất chấp điều đó, anh vẫn kịp ghi bàn mở tỷ số, góp công lớn giúp Argentina giành quyền vào vòng 16 đội.

Ở tuổi 39, Messi vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của Argentina trong hành trình bảo vệ chức vô địch thế giới. Vì vậy, bất kỳ dấu hiệu chấn thương nào của đội trưởng "La Albiceleste" cũng đều thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ và ban huấn luyện.

Đối thủ tiếp theo của Argentina ở vòng 16 đội sẽ là Ai Cập.

Argentina mở tỷ số 1-0 trước Cape Verde Sáng 4/7, Lionel Messi có pha khống chế và dứt điểm tinh tế mở tỷ số 1-0 cho Argentina trước Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.