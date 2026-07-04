Cape Verde thua, nhưng bóc trần điểm yếu của Argentina

Argentina thắng Cape Verde 3-2 để đi tiếp, nhưng trận đấu ấy cũng khiến hình ảnh đáng sợ của nhà vô địch không còn nguyên vẹn.

Một trận thắng đủ để Argentina đi tiếp, nhưng cũng đủ để các đối thủ sau này nhìn họ bằng ánh mắt khác.

Argentina thắng Cape Verde 3-2 ở vòng 1/16 World Cup 2026 sáng 4/7. Kết quả ấy đủ để nhà đương kim vô địch đi tiếp, đủ để Lionel Messi và đồng đội giữ mình trong cuộc đua, đủ để nhắc thế giới rằng Argentina vẫn là một thế lực.

Nhưng có những chiến thắng không chỉ để lại niềm vui. Có những chiến thắng, dù hợp lệ và xứng đáng về mặt tỷ số, lại phơi ra một thứ khác: cảm giác bất khả xâm phạm không còn nguyên vẹn.

Trận đấu với Cape Verde thuộc nhóm như thế.

Argentina vẫn hay. Điều đó không cần tranh luận. Một đội bóng biết thắng trong trận cầu căng thẳng, biết đứng dậy sau thời điểm bị kéo vào thế khó, chắc chắn không phải đội bóng tầm thường. Messi vẫn là Messi, vẫn mang theo thứ sức hút khiến mọi pha bóng của anh bị soi dưới kính lúp. Argentina vẫn có bản lĩnh, kinh nghiệm và thói quen chiến thắng của một nhà vô địch.

Nhưng vấn đề không nằm ở việc Argentina có mạnh hay không. Vấn đề là các đối thủ còn sợ họ đến mức nào.

Cape Verde chạm vào lớp hào quang của Argentina

“Sydney Lopez lại ghi bàn. Cape Verde gỡ hòa, và cả thế giới phải chú ý. Họ không sợ Argentina, không sợ Messi hay bất kỳ ngôi sao nào. Nhà vô địch có thể nghĩ đây là một đêm dễ dàng ở Miami, nhưng Cape Verde đã đáp lại bằng sự lì lợm: muốn thắng, hãy tự đến mà lấy”, Zlatan Ibrahimovic bình luận.

Phần bình luận của cựu trung phong Thuỵ Điển, Ibrahimovic đáng chú ý ở chỗ ông không phủ nhận đẳng cấp Argentina. Ngược lại, chính vì Argentina có Messi, có dàn sao và có vị thế nhà vô địch, phản ứng của Cape Verde mới trở nên đặc biệt. Họ không bước vào trận đấu như một đội bóng nhỏ chờ bị trừng phạt. Họ không cúi đầu trước cái tên Argentina. Họ chơi với thái độ mà Ibrahimovic gọi là không sợ hãi.

Đó là thứ đáng giá nhất Cape Verde để lại.

Trong bóng đá đỉnh cao, nỗi sợ đôi khi còn nguy hiểm hơn bàn thua. Nhiều đội gặp Argentina đã thua từ trước khi bóng lăn, bởi họ bị đè nặng bởi danh tiếng của Messi, bởi chiếc áo xanh trắng, bởi ký ức về một tập thể từng bước lên đỉnh thế giới. Khi một đội bóng bị ám ảnh bởi đối thủ, họ chuyền bóng an toàn hơn, tranh chấp rụt rè hơn, phản công chậm hơn và tự thu nhỏ mình lại.

Argentina vẫn thắng, Messi vẫn hay, nhưng Cape Verde đã chứng minh nhà vô địch không phải không thể bị tổn thương.

Cape Verde không như vậy. Bàn gỡ 2-2 của Sydney Lopez, trong cách Ibrahimovic mô tả, không chỉ là khoảnh khắc đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Nó là lời tuyên bố rằng Argentina có thể bị tổn thương. Nhà vô địch có thể bị kéo vào vùng bất ổn. Messi có thể nhìn thấy sự bực bội xuất hiện quanh mình. Băng ghế Argentina cũng có thể cảm nhận áp lực như bất kỳ đội bóng nào khác.

Đó là chi tiết khiến trận thắng này không hoàn toàn dễ chịu với Argentina. Họ đi tiếp, nhưng Cape Verde để lại một vết xước lên hình ảnh đáng sợ của họ.

Đi tiếp là một chuyện, khiến người khác e dè lại là chuyện khác

Một đội bóng lớn cần chiến thắng. Nhưng một ứng viên vô địch còn cần duy trì quyền uy. Argentina có điều đó sau chức vô địch thế giới, sau những trận đấu lớn và sau thời gian dài khiến đối thủ bước vào sân với tâm lý dè chừng. Tuy nhiên, những trận như trước Cape Verde có thể làm quyền uy ấy hao mòn.

Không phải vì Argentina yếu đi sau một đêm. Không phải vì Messi bớt xuất sắc. Càng không phải vì Cape Verde bỗng trở thành thước đo duy nhất cho sức mạnh của nhà vô địch. Cách nhìn ấy quá dễ dãi. Vấn đề nằm ở tín hiệu mà trận đấu gửi tới phần còn lại của giải đấu.

Nếu Cape Verde có thể chơi như thế, tại sao những đội khác phải quá sợ? Nếu một đội bị đánh giá thấp hơn vẫn có thể nhìn thẳng vào Argentina và khiến họ chật vật, tại sao những đối thủ tiếp theo không thể làm điều tương tự?

Từ sau trận này, nhiều đội sẽ không còn bước vào cuộc đối đầu với Argentina bằng suy nghĩ “làm sao để không thua”. Họ sẽ nghĩ đến việc gây sức ép, tranh chấp mạnh hơn, đá táo bạo hơn và chờ thời điểm nhà vô địch mất nhịp.

Đó mới là phần nguy hiểm.

Cape Verde rời cuộc chơi, nhưng để lại thông điệp rõ ràng: gặp Argentina vẫn khó, nhưng không nhất thiết phải sợ.

Argentina vẫn có thể vô địch. Một trận thắng khó nhọc không đủ để kết luận hành trình của họ đang đi xuống. Lịch sử World Cup từng chứng kiến nhiều nhà vô địch phải vượt qua những trận đấu xấu xí, căng thẳng, thậm chí đầy may rủi. Bản lĩnh của đội lớn đôi khi nằm chính ở khả năng sống sót qua những đêm như vậy.

Cape Verde gỡ hòa 1-1 trước Argentina Sáng 4/7, Deroy Duarte ghi bàn vào lưới Argentina gỡ hòa 1-1 cho Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

Nhưng bóng đá không chỉ là toán học của tỷ số. Nó còn là tâm lý, khí thế và cảm giác. Argentina thắng 3-2, nhưng Cape Verde đã lấy đi một phần cảm giác bất khả chiến bại bao quanh họ. Ibrahimovic thích tinh thần ấy vì nó làm bóng đá trở nên nguyên bản: đội nhỏ không cúi đầu, đội lớn không được phép ngủ quên trên danh tiếng, và mọi trận đấu phải được giải quyết bằng lòng can đảm trên sân.

Argentina vẫn là Argentina. Messi vẫn là Messi. Nhưng sau trận thắng Cape Verde, có lẽ nhiều đội đã hiểu một điều: gặp Argentina vẫn khó, nhưng không có nghĩa là phải sợ.