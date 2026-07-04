Vozinha hóa người hùng dân tộc sau pha cản phá không tưởng

Màn trình diễn xuất thần của thủ môn Vozinha cùng bàn gỡ của Cape Verde trước Argentina khiến mạng xã hội bùng nổ với hàng loạt lời ca ngợi dành cho đại diện châu Phi.

Pha cản phá của Vozinha trước Messi. Ảnh: Reuters.

Bất ngờ lớn xuất hiện ở trận vòng 1/16 World Cup 2026 khi Cabo Verde gỡ hòa trước đương kim vô địch Argentina trong hai hiệp chính, tạo nên một trong những khoảnh khắc được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội sáng 4/7.

Sau khi Lionel Messi mở tỷ số cho Argentina trong hiệp một, Deroy Duarte khiến khán đài bùng nổ bằng pha dứt điểm chìm chéo góc, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở đầu hiệp hai. Bàn thắng không chỉ thắp lại hy vọng cho Cape Verde mà còn tạo nên làn sóng phấn khích trên mạng xã hội, đặc biệt tại Brazil và nhiều quốc gia Nam Mỹ.

Nhiều CĐV Brazil thừa nhận họ cổ vũ Cape Verde như thể đang theo dõi đội tuyển quốc gia của mình thi đấu. Một tài khoản viết: “Cape Verde ghi bàn vào lưới Argentina, đúng là khiến người ta mơ mộng". Người khác hào hứng: “Bàn thắng của Cabo Verde vào lưới Argentina chẳng khác nào bàn thắng của Brazil".

Nhân vật được nhắc đến nhiều nhất lại là thủ thành Vozinha. Chỉ vài phút sau bàn gỡ, anh xuất sắc cản phá trong pha đối mặt với Messi, giữ nguyên tỷ số và tiếp thêm niềm tin cho đồng đội. Sau đó, anh một lần nữa đẩy quả sút phạt nhanh của Messi, giúp Cape Verde thoát thua trong gang tấc.

Màn trình diễn của thủ môn kỳ cựu nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên các nền tảng mạng xã hội X. Một CĐV phấn khích viết: “Vozinha là anh hùng dân tộc". Người khác ví von: “Vạn Lý Trường Thành mang tên Vozinha”, kèm hình ảnh chế thủ môn Cabo Verde như một bức tường bất khả xâm phạm.

Không ít ý kiến từ khu vực Nam Mỹ cũng dành sự ngưỡng mộ cho người gác đền này. Một bình luận gây chú ý viết: “Ở Nam Mỹ, Vozinha là người hùng, là thần tượng, là GOAT thực sự".

Trong khi Argentina được đánh giá cao hơn hẳn, Cape Verde chứng minh họ không chỉ góp mặt ở World Cup để học hỏi. Với tinh thần chiến đấu và màn trình diễn xuất sắc của Vozinha, đại diện châu Phi đang khiến người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới phải trầm trồ.

Sáng 4/7, Argentina thắng Cape Verde 3-2 để giành quyền vào vòng 1/8. Hai đội hoà 1-1 trong 90 phút, theo đó phải đá thêm hai hiệp phụ - nơi đại diện Nam Mỹ thể hiện đẳng cấp để giành chiến thắng.

Argentina mở tỷ số 1-0 trước Cape Verde Sáng 4/7, Lionel Messi có pha khống chế và dứt điểm tinh tế mở tỷ số 1-0 cho Argentina trước Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.