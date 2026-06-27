Thủ môn 16 triệu lượt theo dõi sánh ngang huyền thoại World Cup

Thủ môn Vozinha đang trở thành một trong những hiện tượng thú vị nhất World Cup 2026 sau chuỗi trình diễn xuất sắc, đưa Cape Verde lần đầu giành vé vào vòng knock-out.

Ở tuổi ngoài 40, người gác đền kỳ cựu liên tiếp tỏa sáng trước những đối thủ mạnh. Những pha cứu thua quan trọng của Vozinha góp công lớn giúp Cape Verde giữ sạch lưới trước Tây Ban Nha và Saudi Arabia, qua đó tạo nên kỳ tích vượt qua vòng bảng dù không giành được bất kỳ chiến thắng nào.

Theo thống kê của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Vozinha trở thành thủ môn thứ ba trong lịch sử giữ sạch lưới nhiều hơn một trận tại World Cup sau tuổi 40. Trước anh, chỉ hai huyền thoại là Peter Shilton của tuyển Anh (3 trận) và Dino Zoff của Italy (2 trận) làm được điều tương tự. Thành tích này càng cho thấy giá trị của kinh nghiệm và bản lĩnh từ thủ thành sinh năm 1986 trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Số người theo dõi thủ môn Vozinha tăng vọt trong hai tuần. Ảnh: Instagram

Sức hút của Vozinha cũng bùng nổ trên mạng xã hội sau những màn trình diễn xuất thần, cùng với câu chuyện cảm động về gia đình anh. Tài khoản Instagram của thủ môn Cape Verde đã tăng lên hơn 16 triệu người theo dõi, so với chỉ khoảng 40.000 người trước khi giải đấu khởi tranh.

Sau khi giúp Cape Verde làm nên lịch sử, Vozinha được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm tựa trong cuộc chạm trán nhà đương kim vô địch Argentina ở vòng 1/16, nơi anh sẽ đối diện thử thách lớn nhất kể từ đầu giải.

Highlights Uruguay 2-2 Cape Verde Cape Verde tiếp tục có kết quả hòa quả cảm trước Uruguay ở trận đấu thuộc lượt hai bảng H World Cup 2026 sáng 22/6.