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Thể thao World Cup 2026

Châu Phi hụt hơi sau vòng knock-out đầu tiên của World Cup 2026

  • Thứ bảy, 4/7/2026 12:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau vòng 1/16 World Cup 2026, chỉ còn hai đại diện châu Phi góp mặt, trong khi Nam Mỹ duy trì tới 4 đội ở vòng 1/8.

7 đại diện châu Phi dừng bước sau vòng 1/16 World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Sau khi gây tiếng vang ở vòng bảng với 9/10 đội tuyển giành vé đi tiếp, bóng đá châu Phi bất ngờ lao dốc ngay khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên của World Cup 2026. Hàng loạt đại diện của lục địa đen lần lượt dừng bước, chỉ còn Morocco và Ai Cập góp mặt ở vòng 1/8.

Morocco vượt qua Hà Lan sau loạt luân lưu căng thẳng, còn Ai Cập đánh bại Australia cũng trên chấm 11 m để giữ lại hy vọng cho bóng đá châu Phi. Chiều ngược lại, 6 đội gồm Senegal, CHDC Congo, Nam Phi, Ghana, Algeria và Cape Verde đều phải nói lời chia tay giải đấu.

Đáng tiếc nhất là Senegal. Đội bóng này dẫn Bỉ 2-0 đến phút 85 nhưng đánh mất lợi thế chỉ trong ba phút trước khi nhận bàn thua quyết định ở hiệp phụ. CHDC Congo cũng ôm hận khi để Anh lội ngược dòng 2-1 với cú đúp muộn của Harry Kane, còn Nam Phi gục ngã trước Canada bởi bàn thua ở phút 90+2.

Trái ngược với sự sa sút của châu Phi, các đội tuyển Nam Mỹ tiếp tục thể hiện sức mạnh của một khu vực bóng đá giàu truyền thống. Sau khi Uruguay bị loại từ vòng bảng, chỉ Ecuador dừng bước ở vòng 1/16 trước Mexico. Brazil, Argentina, Colombia và Paraguay đều giành quyền góp mặt tại vòng 1/8.

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Cape Verde đang là đội châu Phi gây ấn tượng mạnh nhất tính đến thời điểm hiện tại dù bị loại. Ảnh: Reuters.

Trong số này, Paraguay tạo nên cú sốc lớn nhất khi loại Đức trên chấm luân lưu, còn Argentina và Brazil đều vượt qua những thử thách khó khăn để tiếp tục hành trình bảo vệ vị thế của bóng đá Nam Mỹ.

Châu Âu vẫn còn 7 đại diện gồm Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Bồ Đào Nha, Bỉ, Na Uy và Thụy Sĩ. Hai cái tên bị loại đáng tiếc nhất của họ là Đức và Hà Lan.

Ba nước chủ nhà Canada, Mỹ và Mexico cũng đồng loạt góp mặt ở vòng 1/8. Đáng chú ý, Mexico cùng Tây Ban Nha là hai đội duy nhất chưa để thủng lưới sau 4 trận tại World Cup 2026.

Sau vòng 1/16, cuộc đua vô địch chứng kiến ưu thế rõ rệt của các đội bóng châu Âu và Nam Mỹ, trong khi giấc mơ tạo địa chấn của châu Phi, châu Á coi như đã khép lại.

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Đào Trần

Châu Phi Nam Mỹ World Cup 2026 châu Âu

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