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Thể thao World Cup 2026

Đã xác định đủ 8 cặp đấu vòng 16 đội World Cup 2026

  • Thứ bảy, 4/7/2026 10:49 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Vòng 16 đội World Cup 2026 lộ diện loạt cặp đấu hấp dẫn, mở ra những màn so tài nghẹt thở sau khi vòng 32 đội khép lại vào ngày 4/7.

Tấm vé cuối cùng của vòng 16 đội World Cup năm nay thuộc về Colombia sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Ghana sáng 4/7. Đại diện Nam Mỹ sẽ chạm trán Thụy Sĩ, đội vượt qua Algeria với tỷ số 2-0.

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Các cặp đấu được xác định ở vòng 16 đội.

Chủ nhà Mỹ ghi tên mình vào vòng 16 đội sau khi đánh bại Bosnia & Herzegovina 2-0. Đối thủ của họ là Bỉ. Đại diện châu Âu tạo nên một trong những màn lội ngược dòng ấn tượng nhất giải khi thắng Senegal 3-2 sau 120 phút thi đấu. Một cặp đấu khác có chủ nhà là màn so tài giữa Canada và Morocco. Canada vượt qua Nam Phi với tỷ số 1-0, trong khi Morocco tiếp tục gây tiếng vang khi loại Hà Lan trên chấm luân lưu.

Ứng viên vô địch Pháp sẽ gặp thử thách lớn mang tên Paraguay. "Les Bleus" phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển. Tuy nhiên, đối thủ Paraguay sẵn sàng tạo thêm cú sốc sau khi loại Đức ở loạt sút luân lưu đầy kịch tính.

Trong khi đó, Brazil sẽ đối đầu Na Uy. Đại diện Nam Mỹ vượt qua Nhật Bản 2-1, còn Na Uy tiếp tục hành trình ấn tượng bằng chiến thắng với cùng tỷ số trước Bờ Biển Ngà. Tuyển Anh cũng hứa hẹn gặp thử thách lớn khi chạm trán Mexico. "Tam sư" lội ngược dòng đánh bại CHDC Congo 2-1, còn Mexico không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Ecuador 2-0.

Đáng chú ý nhất là trận "chung kết sớm" giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội vượt qua Croatia 2-1, còn "La Roja" dễ dàng đánh bại Áo 3-0, tạo nên màn thư hùng được chờ đợi bậc nhất vòng đấu.

Nhà đương kim vô địch Argentina sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương bằng cuộc chạm trán Ai Cập. Đội bóng của Lionel Messi trải qua trận thắng nhọc nhằn trước Cape Verde, còn đại diện châu Phi vượt qua Australia sau loạt sút luân lưu nghẹt thở.

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Lịch thi đấu vòng 16 đội World Cup 2026.
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