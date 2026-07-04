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Thể thao World Cup 2026

Bài đăng Vozinha vượt mặt Ronaldo hút gần 7 triệu view

  • Thứ bảy, 4/7/2026 11:11 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Thủ môn kỳ cựu Vozinha trở thành hiện tượng trên mạng xã hội sau thống kê rê bóng thành công tại World Cup 2026 (2 lần) vượt qua Cristiano Ronaldo (0).

Vozinha một lần nữa khiến khán giả ở World Cup 2026 phải trầm trồ. Ảnh: Reuters.

Không chỉ khiến Lionel Messi và hàng công Argentina nhiều phen bất lực, thủ môn Vozinha còn trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội sau trận Cape Verde thua sát nút 2-3 trước đương kim vô địch thế giới ở vòng 1/16 World Cup 2026 sáng 4/7.

Theo thống kê được Tribuna chia sẻ, thủ thành 40 tuổi đang có số lần rê bóng thành công tại World Cup 2026 nhiều hơn Cristiano Ronaldo. Con số này nhanh chóng gây bão khi được tài khoản Kalshi FC đăng tải trên mạng xã hội X, thu hút gần 7 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận và chia sẻ.

Bài đăng của Kalshi FC nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán. Một tài khoản hài hước bình luận: “Vozinha đến World Cup để hoàn thành những nhiệm vụ phụ mà Ronaldo còn chưa làm được”. Người khác châm biếm: “Ronaldo nên dừng lại đi, những thống kê này thật sự quá xấu hổ”.

Không ít CĐV còn mang Messi vào cuộc tranh luận. Một ý kiến viết: “Theo logic đó thì hôm nay Vozinha rê bóng còn nhiều hơn Messi và hoàn toàn bỏ túi anh ấy”. Trong khi đó, các tài khoản khác tranh thủ công kích người hâm mộ Ronaldo, cho rằng họ sẽ “bật khóc” khi nhìn thấy thống kê này.

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Bài đăng thống kê của Vozinha vượt mặt Ronaldo gây bão mạng.

Dù Cape Verde không thể tạo nên cú sốc trước Argentina, màn trình diễn của Vozinha vẫn nhận được nhiều lời khen. Trước sức ép liên tục từ Argentina, Vozinha không chỉ có nhiều pha cứu thua xuất sắc mà còn khiến khán giả trên sân Hard Rock (Mỹ) thót tim với những tình huống xử lý đầy tự tin.

Ở tuổi 40, người gác đền kỳ cựu không chỉ giữ vững khung thành trong nhiều thời điểm khó khăn mà còn tạo dấu ấn bằng sự điềm tĩnh với trái bóng, biến mình thành một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu. Trước sức ép liên tục từ Argentina, Vozinha không chỉ có nhiều pha cứu thua xuất sắc mà còn khiến khán giả trên sân Hard Rock (Mỹ) thót tim với những tình huống xử lý đầy tự tin.

Dù vậy, thống kê này chỉ mang tính chất tham khảo. Hai lần rê bóng của Vozinha xuất sắc nhưng là các pha rê bóng đánh lừa tiền đạo đối phương lao vào tranh chấp, dạng tình huống quen thuộc của những thủ môn trình độ cao. Độ khó của nó không bằng các pha rê bóng trên hàng công, vốn đối mặt trực tiếp với cầu thủ phòng ngự đối phương. Bản thân Ronaldo cũng chơi ở vị trí đá cắm, có nhiệm vụ nhận bóng trực tiếp và ghi bàn, nên rê bóng cũng không còn là ưu tiên hàng đầu của anh.

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Đào Trần

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