Chuyện gì đang xảy ra với Bruno Fernandes ở Bồ Đào Nha?

Bruno Fernandes chưa mất đẳng cấp, nhưng cách Bồ Đào nha vận hành đang kéo anh ra khỏi những khu vực có thể tạo khác biệt lớn nhất.

Bruno Fernandes không thiếu đẳng cấp, nhưng Portugal đang khiến anh rời xa những khu vực nguy hiểm nhất.

Bruno Fernandes bước vào World Cup 2026 với vị thế một trong những tiền vệ sáng tạo hay nhất châu Âu. Mùa trước, anh là trung tâm của Manchester United, có 21 kiến tạo sau 35 trận Premier League và vượt qua cột mốc từng được Kevin De Bruyne cùng Thierry Henry nắm giữ. Với "Quỷ đỏ", Fernandes không chỉ là người chuyền bóng cuối cùng. Anh là điểm phát nhịp, là kênh sáng tạo chính, là cầu thủ mà các pha tấn công thường phải đi qua.

Nhưng trong màu áo Bồ Đào Nha, vai trò ấy chưa xuất hiện rõ. Sau 4 trận World Cup 2026, Fernandes mới có một kiến tạo trong chiến thắng trước Uzbekistan. Đối đầu Croatia tại vòng 1/16, anh chỉ chơi hơn 60 phút trong trận thắng 2-1. Hai trận gần nhất gặp Colombia và Croatia, Fernandes lần lượt có 56 và 46 lần chạm bóng. Con số này thấp hơn đáng kể so với giai đoạn cuối mùa ở CLB, khi anh có 69 lần chạm bóng trước Sunderland, 87 trước Nottingham Forest và 63 trước Brighton.

Vấn đề không chỉ nằm ở số lần chạm bóng. Với mẫu cầu thủ như Fernandes, điều quan trọng hơn là anh chạm bóng ở đâu. Nếu phải nhận bóng quá thấp, quá xa vùng cấm hoặc lệch khỏi khu vực sở trường, khả năng tạo sát thương của anh sẽ giảm đi rõ rệt.

Bản đồ nhiệt cho thấy Fernandes ở trận gặp Croatia phải lùi sâu nhiều hơn, thay vì được nhận bóng gần vùng cấm như tại Manchester United.

Fernandes bị kéo xa vùng nguy hiểm

Bản đồ nhiệt của FotMob cho thấy Fernandes đang lùi sâu hơn khi đá cho đội tuyển. Trước Croatia, anh có nhiều pha chạm bóng ở phần sân nhà, cho thấy tiền vệ này phải tự đi tìm bóng thay vì được hệ thống đưa bóng đến đúng vùng ảnh hưởng.

So với khi đá cho Manchester United, sự khác biệt khá rõ. Trước Nottingham Forest, Fernandes cũng có lúc lùi xuống tham gia triển khai, nhưng vùng hoạt động chính của anh vẫn nằm bên phần sân đối phương. Đặc biệt, khu vực sát rìa vùng cấm mới là nơi đội trưởng Manchester United nguy hiểm nhất. Đó là không gian giúp anh tung ra các đường chuyền quyết định, chọc khe, tạt bóng hoặc dứt điểm.

HLV Roberto Martinez chưa kéo Fernandes lùi sâu hẳn như cách Ruben Amorim từng làm, nhưng việc để anh chơi trung tâm hơn cũng khiến tiền vệ này mất đi phần nào sự tự do.

Fernandes không phải kiểu cầu thủ chỉ cần đứng thấp để chia bài an toàn. Điểm mạnh của anh là nhận bóng giữa các tuyến, nhìn thấy khoảng trống và tung ra đường chuyền phá vỡ cấu trúc phòng ngự.

Khi không được đặt vào đúng vùng đó, Fernandes sẽ bị hạn chế đáng kể. Anh lùi xuống để tham gia vào trận đấu nhiều hơn, nhưng càng lùi, bản thân càng rời xa khu vực có thể tạo khác biệt. Đây là vòng luẩn quẩn của một cầu thủ sáng tạo bị dùng chưa đúng cách: Muốn có bóng nên phải lùi, nhưng càng lùi nghĩa là càng xa khung thành.

Leao hiệu quả, nhưng Fernandes bị thiệt

Trước Croatia, Bồ Đào Nha dồn bóng nhiều sang cánh trái, nơi Rafael Leao có 72 lần chạm bóng. Cách chơi này không sai. Leao tạo ra quả tạt chất lượng để Goncalo Ramos ghi bàn quyết định, và kết quả cuối cùng cho thấy lựa chọn của Martinez có hiệu quả.

Nhưng chiến thuật ấy cũng khiến Fernandes phải điều chỉnh theo hướng bất lợi. Khi bóng liên tục được đưa sang trái, anh cũng có xu hướng dạt về phía đó nhiều hơn.

Trong khi đó, ở Manchester United, Fernandes thường thích nhận bóng ở nách phải. Trận gặp Crystal Palace là ví dụ rõ: anh ghi một bàn, kiến tạo một bàn, và quả tạt cho Benjamin Sesko lập công cũng đến từ khoảng không gian bên phải vùng cấm.

Bồ Đào Nha thắng Croatia nhờ hướng đánh của Rafael Leao, nhưng bài toán Bruno Fernandes vẫn chưa được Roberto Martinez giải quyết.

Nói cách khác, Bồ Đào Nha đang có một hướng tấn công hiệu quả với Leao, nhưng chưa tìm được cách đặt Fernandes vào đúng điểm mạnh của anh. Điều đáng tiếc là khi có bóng, Fernandes vẫn cho thấy chất lượng.

Theo CIES Football Observatory, Fernandes dẫn đầu World Cup về số đường chuyền ngắn mang tính xuyên phá mỗi 90 phút. Đó là một thống kê đáng chú ý, cho thấy năng lực của một trong những cầu thủ sáng tạo hay nhất châu Âu hiện tại. Những đường chuyền ấy có thể mở khóa hàng thủ, nhưng Bồ Đào Nha chưa dùng anh đủ nhiều để biến chúng thành vũ khí chủ đạo.

Đó là bài toán Martinez phải giải trước vòng 16 đội. Tây Ban Nha của Luis de la Fuente chưa để thủng lưới tại World Cup này. Trước một hàng thủ như vậy, Bồ Đào Nha không thể chỉ trông chờ vào những pha đánh biên. Họ cần một cầu thủ có thể tìm khe hở giữa các tuyến, đưa bóng qua lớp phòng ngự và tạo cơ hội từ những khoảng trống rất nhỏ.

Fernandes là mẫu cầu thủ như thế. Bồ Đào Nha không nhất thiết phải bỏ hướng đánh của Leao, nhưng cần một cấu trúc giúp Fernandes nhận bóng nhiều hơn ở nửa sân đối phương, đặc biệt gần rìa vùng cấm. Nếu tiếp tục để anh lùi sâu đi tìm bóng, Martinez có thể vẫn có một Fernandes chăm chỉ, nhưng không phải phiên bản nguy hiểm nhất.

Bruno Fernandes không cần được xây cả đội hình xoay quanh mình. Anh chỉ cần được dùng đúng chỗ.

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