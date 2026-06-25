Bruno tăng 3 triệu follow sau khi kiến tạo cho Ronaldo

Sau pha kiến tạo giúp Cristiano Ronaldo ghi bàn ở World Cup 2026, tài khoản Instagram của Bruno Fernandes tăng thêm 3 triệu người theo dõi.

Trong chiến thắng đậm 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan ở bảng K World Cup 2026 hôm 24/6, Bruno Fernandes tạo dấu ấn bằng pha kiến tạo cực kỳ thuận lợi để Ronaldo băng xuống và hoàn tất cú đúp trong trận.

Theo Tribuna, đó được xem là pha kiến tạo chính thức đầu tiên của Bruno dành cho Ronaldo trong màu áo tuyển quốc gia. Khoảnh khắc nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng người hâm mộ CR7 trên toàn thế giới.

Ngay sau trận đấu, tài khoản Instagram của Bruno nhanh chóng bùng nổ. Bài đăng mới nhất của anh tràn ngập lời cảm ơn, khen ngợi và bày tỏ sự phấn khích từ fan Ronaldo. Nhiều người cho rằng Bruno thực hiện một trong những đường chuyền đẹp mắt nhất giải đấu để giúp đội trưởng Bồ Đào Nha tỏa sáng.

Tài khoản của Bruno tăng mạnh sau pha kiến tạo.

Hiệu ứng từ cộng đồng người hâm mộ Ronaldo không chỉ dừng lại ở phần bình luận. Theo thống kê được chia sẻ trên mạng xã hội, lượng người theo dõi Instagram của Bruno tăng trưởng mạnh mẽ ngay sau trận đấu.

Chỉ trong thời gian ngắn, tiền vệ 31 tuổi thu hút thêm 3 triệu người theo dõi. Đây là con số đáng kinh ngạc, cho thấy sức hút đặc biệt của Ronaldo cũng như sự quan tâm khổng lồ mà người hâm mộ dành cho mọi cầu thủ góp phần vào những khoảnh khắc đáng nhớ của siêu sao này.

Trong khi đó, khoảnh khắc Bruno kiến tạo cho Ronaldo ghi bàn cũng đạt hàng triệu view chỉ sau một ngày thi đấu. Dù vậy, Bruno trước đó cũng chịu hàng loạt chỉ trích khi Ronaldo không ghi bàn ở trận ra quân của Bồ Đào Nha hòa CHDC Congo 1-1 hôm 18/6.

Highlights Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan Rạng sáng 24/6, Bồ Đào Nha có màn trình diễn ấn tượng trước Uzbekistan tại lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026.