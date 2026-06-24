Kịch bản Ronaldo đối đầu Messi ở tứ kết World Cup 2026

Chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan mở ra viễn cảnh Cristiano Ronaldo và Lionel Messi gặp nhau ở tứ kết World Cup 2026 .

Ronaldo có thể chạm trán Messi ở tứ kết World Cup 2026.

Cánh cửa cho màn đại chiến trong mơ trở nên rộng mở hơn sau chiến thắng hủy diệt 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan rạng sáng 24/6. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Roberto Martinez vươn lên dẫn đầu bảng K, đồng thời nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng.

Nếu tiếp tục giữ vị trí số một sau lượt trận cuối gặp Colombia, Bồ Đào Nha sẽ bước vào nhánh đấu có khả năng dẫn tới cuộc đụng độ với Argentina ở vòng 8 đội mạnh nhất.

Theo kịch bản hiện tại, cả Bồ Đào Nha và Argentina đều cần vượt qua các thử thách ở vòng knock-out đầu tiên. Nếu cùng đi tiếp, hai ông lớn của bóng đá thế giới sẽ đối đầu nhau vào ngày 12/7 trong trận tứ kết được xem là "chung kết sớm" của giải đấu.

Suốt gần hai thập kỷ qua, Ronaldo và Messi tạo nên cuộc cạnh tranh vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá. Họ cùng sở hữu hàng loạt danh hiệu cá nhân và tập thể, phá vô số kỷ lục, đồng thời thay nhau thống trị làng túc cầu thế giới.

World Cup 2026 khả năng cũng là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của cả hai huyền thoại. Ronaldo hiện 41 tuổi trong khi Messi bước sang tuổi 39. Bởi vậy, viễn cảnh hai biểu tượng lớn nhất của thế hệ đối đầu nhau trong một trận knock-out World Cup mang ý nghĩa đặc biệt với người hâm mộ toàn cầu.

Nếu kịch bản ấy trở thành hiện thực, đó sẽ là chương cuối hoàn hảo cho cuộc cạnh tranh huyền thoại đã làm thay đổi lịch sử bóng đá thế giới.

Viễn cảnh Argentina và Bồ Đào Nha gặp nhau ở World Cup 2026 nếu giữ nguyên vị trí hiện tại.

Ronaldo chớp thời cơ mở tỷ số cho Bồ Đào Nha Bản năng săn mồi của Ronaldo giúp anh mở tỷ số 1-0 trước Uzbekistan tại lượt hai bảng K World Cup 2026 rạng sáng 24/6, đây là bàn thắng đầu tiên của anh tại World Cup năm nay.