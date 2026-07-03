Bản đồ chạm bóng phơi bày sự thật về Ronaldo

Bản đồ 25 lần chạm bóng trước Croatia cho thấy Ronaldo vẫn nguy hiểm, nhưng vai trò của anh ở Bồ Đào Nha đã thu hẹp rõ rệt.

Ronaldo chạm bóng 25 lần trong trận gặp Croatia. Ảnh: Opta.

25 lần chạm bóng trong 81 phút là con số khiêm tốn với một cầu thủ tấn công đá chính. Nhìn vào bản đồ của Opta, có thể thấy Cristiano Ronaldo không còn hiện diện dày đặc trong lối chơi Bồ Đào Nha. Anh không lùi sâu nhiều, không tham gia kéo bóng và cũng không còn là điểm nối thường xuyên trong các pha triển khai.

Nhưng ít bóng không đồng nghĩa với vô hại.

Ít bóng, nhưng không vô hình

Các điểm chạm của Ronaldo tập trung chủ yếu ở 1/3 cuối sân, nơi một pha xử lý có thể thay đổi trận đấu. Đó là hình ảnh của Ronaldo tuổi 41: không còn bao phủ cả mặt sân, nhưng vẫn chọn đứng ở những khu vực khiến hậu vệ phải dè chừng.

Trước Croatia, anh ghi bàn từ chấm phạt đền. Trước đó, Ronaldo còn có pha khống chế rồi lốp bóng qua thủ môn, nhưng bị từ chối vì việt vị. Chỉ vài tình huống như vậy là đủ để nhắc rằng bản năng săn bàn của anh chưa biến mất.

Vấn đề là Ronaldo hiện tại không còn tạo ảnh hưởng theo cách cũ. Anh không kéo nhịp trận đấu. Anh không còn là người nhận bóng liên tục để tự mở ra phương án. Giá trị của anh nằm ở sự rình rập, ở cảm giác vị trí và sức nặng tâm lý mà cái tên Ronaldo tạo ra trong vùng cấm.

Bồ Đào Nha phải chọn đúng thời điểm

Điều khó nhất với Roberto Martinez không phải là dùng Ronaldo hay không. Câu hỏi thật sự là dùng Ronaldo như thế nào.

Nếu giữ anh trên sân, Bồ Đào Nha có một cầu thủ luôn biết cách xuất hiện ở điểm nóng. Nhưng đổi lại, đội bóng mất bớt cường độ pressing, tốc độ di chuyển và khả năng làm mới hàng công. Nếu rút anh ra, Martinez chấp nhận động vào biểu tượng lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha.

HLV Roberto Martinez thay Ronaldo ở phút 81.

Trước Croatia, HLV Martinez chọn phương án thứ hai. Ronaldo rời sân phút 81. Goncalo Ramos sau đó ghi bàn quyết định. Quyết định ấy không chứng minh Ronaldo hết thời. Nó chỉ cho thấy Bồ Đào Nha đã bước vào giai đoạn không thể để cảm xúc lấn át tính toán.

Ronaldo vẫn còn giá trị. Nhưng giá trị ấy phải được đặt trong cấu trúc chung. Anh có thể là người mở tỷ số, gỡ hòa, gây áp lực trong vùng cấm. Nhưng anh không còn là phương án duy nhất cho mọi khoảnh khắc sinh tử.

Bản đồ 25 lần chạm bóng vì thế không phải bản cáo trạng dành cho Ronaldo. Nó là lời giải thích cho vai trò mới của anh. Ít bóng hơn, gần khung thành hơn, phụ thuộc nhiều hơn vào chất lượng phục vụ từ đồng đội.

Bồ Đào Nha vẫn cần Ronaldo. Nhưng họ cũng cần Ramos, Leao và những đôi chân trẻ hơn để thay đổi nhịp trận đấu khi cần. Đó là khác biệt giữa một đội bóng bị trói vào quá khứ và một đội bóng biết dùng quá khứ để đi tiếp.

Ronaldo chưa kết thúc. Anh chỉ không còn là toàn bộ câu chuyện. Và có lẽ, chính việc Bồ Đào Nha hiểu được điều đó mới giúp họ sống sót trước Croatia.