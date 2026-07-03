Zidane: Bồ Đào Nha thay Ronaldo là đúng

Zinedine Zidane cho rằng HLV Roberto Martinez đã đúng khi rút Cristiano Ronaldo khỏi sân trong chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Croatia ở vòng 1/16 World Cup 2026 sáng 3/7.

Zidane hoàn toàn đồng ý với quyết định của Martinez. Ảnh: Reuters.

Quyết định thay Cristiano Ronaldo ở cuối trận thắng Croatia 2-1 của Bồ Đào Nha tại vòng 1/16 World Cup 2026 tiếp tục tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, huyền thoại Zinedine Zidane lại đứng về phía HLV Roberto Martinez.

Theo cựu danh thủ người Pháp, đây là quyết định cần thiết trong bối cảnh World Cup là giải đấu loại trực tiếp, nơi các HLV không có cơ hội sửa sai nếu chần chừ. "Tôi nghĩ Roberto Martinez đã đưa ra quyết định đúng. Đây là World Cup, không có trận lượt về, không có ngày mai và cũng không có thời gian để chờ phép màu. Nếu phương án đầu tiên không hiệu quả, bạn phải đủ dũng cảm để tin vào phương án thứ hai", Zidane nhận định.

Ông nhấn mạnh sai lầm lớn nhất của một HLV là quá do dự, rồi sau khi bị loại mới tự hỏi những câu đại loại "Giá như mình thay đổi sớm hơn".

Zidane cũng tin rằng Ronaldo hiểu rõ bản chất của quyết định này. Theo ông, việc thay người không phải dấu hiệu cho thấy ban huấn luyện mất niềm tin vào thủ quân tuyển Bồ Đào Nha, mà đơn thuần là nhằm tạo ra một giải pháp mới về mặt chiến thuật. Thực tế, sau khi Ronaldo rời sân, Bồ Đào Nha đã ghi bàn quyết định nhờ công của Goncalo Ramos để đánh bại Croatia 2-1, qua đó giành vé vào vòng 1/8.

Dù đánh giá cao bản lĩnh của đội bóng áo bã trầu, Zidane cũng gửi lời cảnh báo đến thầy trò Martinez trước chặng đường tiếp theo: "Bồ Đào Nha đã giành kết quả cần thiết và đó là điều những nhà vô địch luôn làm được. Họ biết cách chiến thắng ngay cả khi không chơi với phong độ tốt nhất. Nhưng màn trình diễn này cũng là lời cảnh báo. Nếu tuyến giữa không sớm kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội hơn, những đối thủ mạnh hơn sẽ khiến họ phải trả giá", huyền thoại người Pháp kết luận.

Ronaldo sút tung lưới Croatia gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha trước Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.