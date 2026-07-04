Sao Uruguay trở về từ World Cup bằng xe tải

Hình ảnh Maximiliano Araujo trở về Uruguay trên chiếc xe tải cũ của cha sau World Cup 2026 khiến hàng triệu người hâm mộ xúc động.

Hình ảnh Araujo trở về bằng xe tải lan truyền trên mạng xã hội.

Khép lại hành trình đáng quên tại World Cup 2026, đội tuyển Uruguay lặng lẽ trở về quê nhà sau khi dừng bước ngay vòng bảng. Nằm chung bảng H với Tây Ban Nha, Cape Verde và Saudi Arabia, đại diện Nam Mỹ không thể giành vé đi tiếp, khép lại một chiến dịch gây nhiều tiếc nuối.

Dẫu vậy, Maximiliano Araujo vẫn để lại dấu ấn với bàn thắng vào lưới Saudi Arabia ở lượt trận mở màn. Pha lập công ấy giúp Uruguay thoát khỏi thất bại và níu giữ hy vọng trước khi giấc mơ World Cup khép lại chỉ sau ba trận.

Ngày trở về, tiền vệ 25 tuổi bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Không xuất hiện cùng siêu xe hay đoàn xe sang, Araujo được chính cha mình lái chiếc xe tải cũ ra sân bay đón về nhà. Khoảnh khắc giản dị ấy nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội X, thu hút hơn 6 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Nhiều người cho rằng hình ảnh này phản ánh sự khiêm nhường của tuyển thủ Uruguay. Một tài khoản viết: "Cậu ấy đủ khả năng mua bất kỳ chiếc xe nào, nhưng vẫn chọn ngồi trên xe tải của cha. Đó mới là sự khiêm tốn". Người khác nhận xét: "Thông điệp ở đây là hãy luôn giữ đôi chân trên mặt đất".

Bài đăng về Araujo trên mạng xã hội X thu hút hơn 6 triệu view.

Không ít ý kiến còn mở rộng câu chuyện vượt ra ngoài bóng đá. Một CĐV bình luận rằng nhiều người quá coi trọng xe sang, vàng bạc và vật chất, trong khi điều tạo nên giá trị thực sự lại là sự mộc mạc và gắn kết gia đình.

Thậm chí có người khẳng định Araujo hoàn toàn có thể mua vài chiếc xe tải như vậy mỗi tuần, nhưng việc anh chọn đồng hành cùng cha mới là điều khiến hình ảnh ấy trở nên đặc biệt.

Giữa một kỳ World Cup thất vọng của Uruguay, khoảnh khắc đời thường của Araujo lại trở thành điểm sáng hiếm hoi, để lại nhiều cảm xúc hơn cả những gì anh thể hiện trên sân cỏ.

Highlights Uruguay 0-1 Tây Ban Nha Sáng 27/6, Tây Ban Nha đánh bại Uruguay 1-0 ở lượt cuối bảng H World Cup 2026, qua đó giành vé vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng.