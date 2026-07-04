Vozinha 'nhảy múa' trước Argentina khiến dân mạng phát cuồng

Màn trình diễn tự tin của thủ môn Vozinha trước Argentina khiến mạng xã hội bùng nổ, nhiều CĐV ví anh như người "dắt Messi đi dạo" giữa sân.

Pha bóng tự tin của Vozinha trước Messi gây sốt.

Dù Cape Verde dừng bước sau thất bại 2-3 trước Argentina ở vòng 1/8 World Cup 2026 sáng 4/7, thủ môn Vozinha vẫn trở thành tâm điểm nhờ màn trình diễn đầy cá tính. Không chỉ nhiều lần từ chối các chân sút Argentina, người gác đền 40 tuổi còn khiến khán giả trầm trồ với những pha xử lý bóng bình tĩnh ngay trong vùng cấm.

Hai lần Vozinha thực hiện động tác giả để loại bỏ các cầu thủ Argentina đang áp sát trước khi chuyền bóng lên tuyến trên. Một trong số đó diễn ra ngay trước sự truy cản của Lionel Messi. Mỗi pha xử lý đều khiến các CĐV trên sân Hard Rock (Mỹ) thót tim, trước khi bùng nổ với những tràng pháo tay dành cho sự tự tin của thủ thành Cape Verde.

Theo thống kê sau trận, chính hai pha xử lý này giúp Vozinha vượt Cristiano Ronaldo về số lần rê bóng thành công tại World Cup 2026, một con số đặc biệt khi anh là thủ môn.

Trên mạng xã hội X, hàng loạt bình luận hài hước nhanh chóng xuất hiện. Tài khoản GoalWireNews thốt lên: “Họ thực sự suýt loại được Argentina rồi, tôi không thể tin nổi”. Trong khi đó, một CĐV khác đùa rằng: “Sau này, con cháu sẽ kể Vozinha xỏ háng Messi rồi dắt anh ấy đi dạo trước khi Cape Verde gỡ hòa”.

Một tài khoản khác khẳng định: “Đúng là chuyện khó tin này đã xảy ra”, còn nhiều người gọi thủ môn kỳ cựu là “anh hùng quốc gia” của Cape Verde. Có ý kiến cho rằng Vozinha suýt tạo nên câu chuyện cổ tích khi dẫn dắt một đội bóng đến từ quốc đảo châu Phi làm khó đương kim vô địch thế giới, với ngôi sao nổi bật nhất lại là một thủ môn.

Dù Cape Verde không thể tạo nên cú sốc trước Argentina, màn trình diễn của Vozinha vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ. Không chỉ bởi những pha cứu thua xuất sắc, anh còn chinh phục người hâm mộ bằng sự điềm tĩnh và bản lĩnh hiếm thấy trong những tình huống tưởng như chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng đủ phải trả giá.

Cape Verde gỡ hòa 2-2 trước Argentina Sáng 4/7, Sidny Lopes Cabral có pha cứa lòng đẳng cấp vào lưới Argentina, cân bằng tỷ số 2-2 cho Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.