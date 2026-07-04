Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Vozinha 'nhảy múa' trước Argentina khiến dân mạng phát cuồng

  • Thứ bảy, 4/7/2026 10:56 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Màn trình diễn tự tin của thủ môn Vozinha trước Argentina khiến mạng xã hội bùng nổ, nhiều CĐV ví anh như người "dắt Messi đi dạo" giữa sân.

Vozinha anh 1

Pha bóng tự tin của Vozinha trước Messi gây sốt.

Dù Cape Verde dừng bước sau thất bại 2-3 trước Argentina ở vòng 1/8 World Cup 2026 sáng 4/7, thủ môn Vozinha vẫn trở thành tâm điểm nhờ màn trình diễn đầy cá tính. Không chỉ nhiều lần từ chối các chân sút Argentina, người gác đền 40 tuổi còn khiến khán giả trầm trồ với những pha xử lý bóng bình tĩnh ngay trong vùng cấm.

Hai lần Vozinha thực hiện động tác giả để loại bỏ các cầu thủ Argentina đang áp sát trước khi chuyền bóng lên tuyến trên. Một trong số đó diễn ra ngay trước sự truy cản của Lionel Messi. Mỗi pha xử lý đều khiến các CĐV trên sân Hard Rock (Mỹ) thót tim, trước khi bùng nổ với những tràng pháo tay dành cho sự tự tin của thủ thành Cape Verde.

Theo thống kê sau trận, chính hai pha xử lý này giúp Vozinha vượt Cristiano Ronaldo về số lần rê bóng thành công tại World Cup 2026, một con số đặc biệt khi anh là thủ môn.

Trên mạng xã hội X, hàng loạt bình luận hài hước nhanh chóng xuất hiện. Tài khoản GoalWireNews thốt lên: “Họ thực sự suýt loại được Argentina rồi, tôi không thể tin nổi”. Trong khi đó, một CĐV khác đùa rằng: “Sau này, con cháu sẽ kể Vozinha xỏ háng Messi rồi dắt anh ấy đi dạo trước khi Cape Verde gỡ hòa”.

Một tài khoản khác khẳng định: “Đúng là chuyện khó tin này đã xảy ra”, còn nhiều người gọi thủ môn kỳ cựu là “anh hùng quốc gia” của Cape Verde. Có ý kiến cho rằng Vozinha suýt tạo nên câu chuyện cổ tích khi dẫn dắt một đội bóng đến từ quốc đảo châu Phi làm khó đương kim vô địch thế giới, với ngôi sao nổi bật nhất lại là một thủ môn.

Dù Cape Verde không thể tạo nên cú sốc trước Argentina, màn trình diễn của Vozinha vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ. Không chỉ bởi những pha cứu thua xuất sắc, anh còn chinh phục người hâm mộ bằng sự điềm tĩnh và bản lĩnh hiếm thấy trong những tình huống tưởng như chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng đủ phải trả giá.

Cape Verde thua nhưng Vozinha thì không

Dù Cape Verde để thua Argentina với tỷ số 2-3 tại vòng 32 đội World Cup 2026, thủ thành Vozinha hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu về màn trình diễn của mình.

3 giờ trước

Vozinha vượt Ronaldo ở thống kê bất ngờ tại World Cup 2026

Dù Cape Verde thua Argentina 2-3 ở vòng 32 đội sáng 4/7, thủ thành Vozinha vẫn gây sốt khi sở hữu số pha rê bóng thành công tại World Cup 2026 nhiều hơn cả Cristiano Ronaldo.

3 giờ trước

Vozinha hóa người hùng dân tộc sau pha cản phá không tưởng

Màn trình diễn xuất thần của thủ môn Vozinha cùng bàn gỡ của Cape Verde trước Argentina khiến mạng xã hội bùng nổ với hàng loạt lời ca ngợi dành cho đại diện châu Phi.

4 giờ trước

Cape Verde gỡ hòa 2-2 trước Argentina Sáng 4/7, Sidny Lopes Cabral có pha cứa lòng đẳng cấp vào lưới Argentina, cân bằng tỷ số 2-2 cho Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Vozinha Cape Verde World Cup 2026 Lionel Messi thủ môn Argentina

    Đọc tiếp

    Cot moc an tuong cua Scaloni cung Argentina hinh anh

    Cột mốc ấn tượng của Scaloni cùng Argentina

    35 phút trước 11:00 4/7/2026

    0

    Sau khi đánh bại Cape Verde, Lionel Scaloni chính thức cán mốc 73% tỷ lệ thắng, trở thành nhà cầm quân hiệu quả thứ hai trong lịch sử bóng đá quốc tế.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý