Khách Việt chi 2.500 USD ngồi hàng đầu xem Ronaldo 'đi vào lịch sử'

Chi hơn 2.500 USD cho một chỗ ngồi hàng đầu trên sân Houston (Mỹ), Ngô Trường Định tận mắt theo dõi khoảnh khắc Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup.

Cổ động viên Việt Nam lạc giọng hò hét khi Ronaldo mở tỷ số, phá vỡ kỷ lục World Cup Bàn thắng mở tỷ số giúp Bồ Đào Nha dẫn 1-0 đưa Ronaldo vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 6 kỳ World Cup.

Rạng sáng 24/6, Cristiano Ronaldo tiếp tục khẳng định đẳng cấp ở tuổi 41 khi ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng của tuyển Bồ Đào Nha trước Uzbekistan tại lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026.

Ngay phút thứ 6, đội trưởng Bồ Đào Nha đệm bóng cận thành sau pha căng ngang của đồng đội, đánh bại thủ môn đối phương để đưa đội nhà vươn lên dẫn trước. Bàn thắng đưa Ronaldo đi vào lịch sử bóng đá thế giới với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau.

Trên khán đài sân Houston, Mỹ, cổ động viên Ngô Trường Định đến từ Đà Nẵng đã ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này. Anh mang theo chiếc nón lá in hình Ronaldo để cổ vũ thần tượng và ngồi ở hàng ghế đầu, cách vị trí thi đấu chỉ khoảng 7 m.

"Cái giá của tấm vé hàng số 1 trị giá 2.500 USD (hơn 65 triệu đồng) là được chứng kiến bàn thắng tuyệt đẹp ở kỳ World Cup thứ 6 của Ronaldo ngay trước mắt. Thật mãn nguyện", anh nói.

Trường Định trên khán đài sân NRG, Houston, Mỹ, trong trận Đức thắng Curacao với tỷ số 7-1, ngày 15/6.

Trường Định sang Mỹ theo dõi World Cup từ ngày 12/6. Trước chuyến đi, anh chi hơn 7 triệu đồng thuê họa sĩ vẽ 7-8 chiếc nón lá mang hình các ngôi sao bóng đá như: Messi, Neymar, Bruno Fernandes, Casemiro và Ronaldo với mong muốn giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới người hâm mộ quốc tế.

Trong đó, chiếc nón lá màu đỏ vẽ hình Ronaldo đã được anh dành tặng streamer nổi tiếng IShowSpeed trong trận ra quân của Bồ Đào Nha trên sân NRG rạng sáng 18/6 . Hình ảnh IShowSpeed đội chiếc nón lá vẽ hình Ronaldo đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ Việt Nam.

"Đây là chiếc nón đến từ Việt Nam", nam streamer nói với hàng triệu người theo dõi sau khi nhận món quà từ nhóm cổ động viên Việt Nam có mặt trên khán đài.

Cổ động viên Việt Nam cho biết ý tưởng tặng nón lá cho IShowSpeed đã được ấp ủ từ nhiều năm trước. Tại World Cup 2022 ở Qatar, anh từng gặp YouTuber này giữa đám đông người hâm mộ. Đến Euro 2024, anh có dịp ngồi gần và giới thiệu chiếc nón lá vẽ hình Ronaldo, nhưng khi đó chưa thể trao tận tay món quà.

"Tôi biết IShowSpeed thường livestream tại sân mỗi khi Ronaldo thi đấu nên cố gắng mua một chiếc vé rất đắt để ngồi gần nhất có thể và cuối cùng đã làm được. Thực sự tôi rất hạnh phúc và tự hào", anh nói.

Trường Định mang nón lá Việt Nam sang Mỹ tặng streamer IShowSpeed, cổ động viên quốc tế.

Là người hâm mộ trung thành của Ronaldo, Trường Định từng gặp IShowSpeed tại World Cup 2022 và Euro 2024. Nam du khách dự kiến theo dõi tổng cộng 6 trận đấu tại World Cup 2026 trước khi trở về Việt Nam vào ngày 3/7.

Ước tính, tổng chi phí cho chuyến đi vào khoảng 200-300 triệu đồng, bao gồm vé máy bay, lưu trú và vé xem các trận đấu. Theo anh Định, chi phí năm nay tăng đáng kể khi giá vé World Cup tại Mỹ cao gấp khoảng 3 lần so với kỳ World Cup 2022 ở Qatar.

"Đây là lần thứ 3 tôi được xem World Cup và cũng có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo và Messi. Đó là lý do lớn nhất khiến tôi muốn tận mắt chứng kiến hai thần tượng thi đấu lần cuối tại sân chơi này", anh nói với Tri Thức - Znews.