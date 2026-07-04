Nhóm du khách kể phút gặp động vật quý hiếm trên núi Bà Đen

Cuối tháng 6, Phan Tấn Lộc (22 tuổi) và Trần Nguyên Phúc (25 tuổi), cùng ngụ tại TP.HCM, mang theo máy ảnh, đèn đội đầu và các tài liệu nghiên cứu khoa học đến núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh). Họ dành nhiều giờ đi trên những tuyến đường được phép tiếp cận, kiên nhẫn quan sát những loài bò sát, lưỡng cư chỉ xuất hiện khi màn đêm buông xuống. Sau nhiều giờ di chuyển, cả nhóm lần lượt bắt gặp nhiều loài đặc hữu quý hiếm, trong đó có một khoảnh khắc khiến ai cũng vỡ òa khi tận mắt nhìn thấy thằn lằn ngón mắt đen trong môi trường sống tự nhiên.

Lộc và Phúc, cùng với một thành viên khác là Nguyễn Minh Phú (22 tuổi), là nhóm 3 chàng trai này đã có gần 7 năm cùng khám phá các khu rừng từ Nam ra Bắc để chụp ảnh động vật hoang dã , từ các cánh rừng ở Phú Quốc, Vườn quốc gia Cát Tiên, Bidoup - Núi Bà, Sơn Trà, Bạch Mã, Quảng Bình đến Ninh Bình hay Tuyên Quang. Với nhóm, mỗi bức ảnh không chỉ mang giá trị lưu giữ khoảnh khắc đẹp mà còn là cách kể câu chuyện về thiên nhiên, góp phần lan tỏa thông điệp bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam. Trong ảnh là Minh Phú (trái) và Tấn Lộc (phải) trong chuyến đi Nam Cát Tiên năm 2025.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhóm cho biết ý tưởng đến núi Bà Đen xuất phát từ các tài liệu nghiên cứu khoa học. Chuyến đi này có Lộc và Phúc trực tiếp tham gia cùng một người bạn nước ngoài. "Chúng tôi muốn giới thiệu giá trị sinh học độc đáo của núi Bà Đen đến nhiều người hơn thông qua những bức ảnh", đại diện nhóm nói.

Núi Bà Đen có nhiều loài tắc kè đặc hữu. Với những người yêu thích bò sát, đây được xem là "kho báu" giữa thiên nhiên. Vì vậy, cả nhóm quyết định dành nhiều ngày di chuyển với mục tiêu được gặp và ghi lại hình ảnh các loài quý hiếm, đồng thời giới thiệu vẻ đẹp ít người biết của hệ sinh thái nơi đây. Trong ảnh là một số loài bò sát, lưỡng cư mà nhóm may mắn bắt gặp trên đường đi.

Trước chuyến đi, nhóm nghiên cứu kỹ tài liệu về sinh cảnh, tập tính từng loài và thời điểm chúng hoạt động mạnh nhất. Nhóm lên núi từ 10h, trong khung giờ quy định của Ban Quản lý. Tuy nhiên, phần lớn quá trình tham quan diễn ra khi trời tối - thời điểm các loài bò sát và lưỡng cư bắt đầu rời nơi trú ẩn. Tuy chuẩn bị kỹ lưỡng, cả nhóm hiểu rằng việc gặp được động vật hoang dã vẫn phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, thời điểm và cả sự may mắn. Trong ảnh là loài Thằn lằn ngón Đạt mà nhóm du khách gặp được.

Sau nhiều giờ khảo sát liên tục từ ngày đến đêm, nhóm lần lượt ghi nhận được nhiều loài đặc hữu của núi Bà Đen như Tắc kè núi Bà Đen (Gekko badenii), Thằn lằn ngón Đạt (Cyrtodactylus dati), Thằn lằn cổ Bà Đen (Scincella badenensis) và nhiều loài bò sát khác. Trong ảnh là Tắc kè núi Bà Đen - loài đang được xếp hạng nguy cấp (EN).

Đến khi gần xuống chân núi, điều bất ngờ nhất mới xuất hiện. Cả nhóm phát hiện Thằn lằn ngón mắt đen (Cyrtodactylus nigriocularis) - loài đặc hữu chỉ phân bố tại núi Bà Đen, hiện được đánh giá ở mức Cực kỳ nguy cấp (CR). Khoảnh khắc ấy khiến nhóm bạn trẻ gần như quên hết mệt mỏi sau nhiều giờ leo núi. Với họ, được tận mắt quan sát và ghi lại hình ảnh một loài quý hiếm ngay trong môi trường sống tự nhiên là trải nghiệm khó quên, đồng thời càng thấy rõ giá trị đặc biệt của từng cánh rừng, từng ngọn núi tại Việt Nam.

Toàn bộ quá trình tham quan và di chuyển trên núi Bà Đen, nhóm luôn tuân thủ nguyên tắc "quan sát để bảo tồn, không phải để tác động". Trước mỗi chuyến đi, họ chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị an toàn và khi tiếp cận động vật luôn giữ khoảng cách phù hợp, không bắt giữ, không cho ăn, không phá hủy môi trường sống hay làm thay đổi tập tính tự nhiên. Mọi dấu vết sau quá trình quan sát đều được đưa về trạng thái ban đầu, đồng thời toàn bộ rác thải cũng được mang ra khỏi rừng.

Với ba bạn trẻ, mỗi bức ảnh là một cách kể câu chuyện về các loài động vật quý hiếm và lan tỏa thông điệp bảo tồn. Họ hy vọng nhiều người sẽ nhìn thấy một góc khác của núi Bà Đen - không chỉ là điểm đến du lịch nổi tiếng mà còn là mái nhà của nhiều loài đặc hữu. Đồng thời, nhóm mong du khách khám phá thiên nhiên một cách có trách nhiệm, bởi theo họ, bảo tồn bắt đầu từ những hành động nhỏ của mỗi người.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen cho biết tuyến đường Cột Điện hiện là tuyến leo núi được phép khai thác và khuyến nghị du khách lựa chọn khi có nhu cầu trải nghiệm. Tuy nhiên, người leo núi cần tuân thủ khung giờ khởi hành từ 6h đến 11h. Ban Quản lý không quy định giờ xuống núi cụ thể, song khuyến khích du khách chủ động sắp xếp thời gian để đảm bảo an toàn, tránh di chuyển quá muộn hoặc trong điều kiện thời tiết bất lợi. Trường hợp dự kiến xuống núi khi trời tối, du khách nên thông báo trước cho Ban Quản lý về mục đích xuống núi muộn để đơn vị nắm thông tin và hỗ trợ khi cần thiết.

Đại diện Ban Quản lý cũng cho biết trên hành trình, du khách có thể quan sát và chụp ảnh các loài bò sát, lưỡng cư hoặc động vật hoang dã trong môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, việc ghi nhận hình ảnh cần bảo đảm nguyên tắc không chọc phá, không săn bắt, không bắt giữ, không mang động vật ra khỏi môi trường sống và không có hành vi gây ảnh hưởng đến chúng hoặc hệ sinh thái xung quanh.