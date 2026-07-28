5 nhà leo núi thiệt mạng trên đỉnh núi cao nhất châu Âu

Cơn bão bất ngờ trên đỉnh Elbrus đã biến hành trình leo núi của một đoàn người Bosnia và Herzegovina thành thảm kịch, đồng thời gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ.

Núi Elbrus tại Nga là ngọn núi cao nhất châu Âu. Ảnh: Reuters.

Ngày 26/7, 5 nhà leo núi người Bosnia và Herzegovina thiệt mạng sau khi mắc kẹt trong một cơn bão dữ dội trên đỉnh Elbrus (Nga) - ngọn núi cao nhất châu Âu. Reuters nhận định thời tiết khắc nghiệt khiến lực lượng cứu hộ chưa thể đưa toàn bộ thi thể các nạn nhân xuống núi.

Theo The Guardian, đoàn leo núi gồm 7 thành viên bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh Elbrus từ ngày 24/7. Đến tối hôm sau, thời tiết chuyển biến xấu rất nhanh khiến cả đoàn đi chệch khỏi lộ trình. Một thành viên đã tự xuống núi để báo cho lực lượng cứu hộ khi 2 người trong đoàn có dấu hiệu kiệt sức và tử vong ở độ cao khoảng 5.100 m. Sau đó, lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm một người sống sót cùng thi thể của 3 nạn nhân còn lại.

Lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể của 2 nhà leo núi được tìm thấy ở độ cao khoảng 5.350 m xuống núi. 2 thành viên sống sót được đưa đến cơ sở y tế để điều trị.

Trong khi đó, thi thể của 3 nạn nhân còn lại vẫn chưa thể đưa xuống núi do gió mạnh và điều kiện thời tiết bất lợi.

Đỉnh Elbrus (Nga), nơi lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể của 5 nhà leo núi nước ngoài được cho là mang quốc tịch Bosnia và Herzegovina. Ảnh: Reuters.

Truyền thông Bosnia và Herzegovina cho biết cả 7 thành viên trong đoàn đều là cư dân thành phố Zenica, miền trung nước này. Trong số đó có một cặp vợ chồng và một nữ bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện địa phương.

Phát biểu sau vụ việc, ông Elmedin Konaković, Bộ trưởng Ngoại giao Bosnia và Herzegovina, bày tỏ sự đau buồn về sự cố. Đồng thời, truyền thông Nga cho biết gió mạnh cùng tầm nhìn hạn chế đã khiến công tác tìm kiếm, cứu hộ và đưa các nạn nhân xuống núi gặp rất nhiều trở ngại.

Đỉnh Elbrus cao 5.642 m, nằm ở phía bắc biên giới Gruzia, thuộc vùng Kavkaz của Nga và được công nhận là đỉnh núi cao nhất châu Âu. Ngọn núi này nổi tiếng với thời tiết thay đổi đột ngột, gió mạnh và điều kiện leo núi khắc nghiệt, khiến nhiều vụ tai nạn từng xảy ra trong quá khứ.