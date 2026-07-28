Sơ tán khách ở 'thiên đường hạ giới' Cửu Trại Câu

Mưa lớn gây lũ bùn và sạt lở tại Cửu Trại Câu, danh thắng được mệnh danh "thiên đường hạ giới" ở Tứ Xuyên (Trung Quốc), khiến nhiều du khách mắc kẹt.

Cơ quan chức năng sơ tán du khách khỏi Cửu Trại Cầu. Ảnh: China News.

Mưa lớn gây lũ bùn tại khu danh thắng Cửu Trại Câu, Di sản thế giới UNESCO ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, khiến chính quyền phải sơ tán du khách mắc kẹt, theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Theo Ban Quản lý, lũ bùn do mưa lớn đã ảnh hưởng đến một số khu vực trong khu di sản, buộc điểm đến phải điều chỉnh phạm vi tham quan từ ngày 27/7.

Cụ thể, toàn bộ khu vực phía trên hồ Trúc Tiễn, bao gồm cả hồ này, thuộc thung lũng Nhật Tắc cùng toàn bộ thung lũng Tắc Tra Oa tạm thời ngừng đón khách do nguy cơ lũ bùn. Trong khi đó, toàn bộ thung lũng Thụ Chính và khu vực phía dưới thác hồ Trúc Tiễn đã được đánh giá an toàn và tiếp tục mở cửa đón khách bình thường.

Ban quản lý đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp 2 trên thang 4 cấp đối với nguy cơ lũ lụt và thảm họa địa chất; phối hợp lực lượng cứu hỏa, các đơn vị chức năng triển khai công tác cứu hộ, di dời du khách khỏi khu vực nguy hiểm. Toàn bộ du khách lưu trú đã được sơ tán an toàn, không ghi nhận thương vong.

Để hỗ trợ du khách, Cửu Trại Câu miễn toàn bộ phí tham quan và vé xe buýt nội khu trong ngày 27/7. Kênh đặt vé trực tuyến hiện tạm thời đóng. Những du khách có kế hoạch tham quan cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ và đến trực tiếp quầy vé tại Trung tâm du khách để làm thủ tục vào khu danh thắng.

Nhiều ngôi làng tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, bị nước lũ bao vây sau mưa lớn do ảnh hưởng của bão Noul, ngày 27/7. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc phát cảnh báo đỏ, mức cao nhất, về nguy cơ lũ quét tại nhiều địa phương sau khi bão Noul, cơn bão mạnh nhất đổ bộ nước này từ đầu năm, gây mưa lớn trên diện rộng ở miền Nam và miền Trung.

Bộ Thủy lợi và Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cảnh báo nguy cơ lũ quét rất cao tại các tỉnh Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Cam Túc và khu vực Đông Nam Tân Cương.

Lũ bùn và sạt lở đất là hiện tượng thường xảy ra tại các vùng núi của Trung Quốc, đặc biệt ở những khu vực có địa hình dốc và thung lũng sông trong mùa mưa hè. Chỉ trong tháng này, nước này đã ghi nhận ít nhất 4 vụ sạt lở nghiêm trọng gây chết người.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo lượng mưa cực đoan trong những tuần tới sẽ tiếp tục gia tăng cả về tần suất lẫn cường độ. Nhiều khu vực ở miền bắc Trung Quốc được dự báo có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 20% đến 50%, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Cửu Trại Câu có 114 hồ lớn - nhỏ và hơn 17 thác nước, quanh năm sủi bọt trắng xóa tạo nên dòng chảy màu lam ngọc. Ảnh: Saru.

Cửu Trại Câu nổi tiếng với hệ thống hồ nước xanh, ngọc bích và tím, những đỉnh núi phủ tuyết, thác nước nhiều tầng cùng khung cảnh được ví như "chốn bồng lai", "thiên đường hạ giới". Khu thắng cảnh được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới năm 1992, hiện thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Nước hồ ở đây quanh năm mang màu xanh của ngọc lục bảo, từ trên bờ nhìn xuyên thấu cả hệ sinh thái sống động ở độ sâu 30 m. Du khách có thể nhìn rõ rêu và các lớp địa y sinh trưởng trên những thân cây ngang dọc dưới lòng nước.

Từ sau vụ động đất năm 2017, Cửu Trại Câu không bán vé lẻ, chỉ bán theo đoàn có chứng nhận của Hiệp hội Du lịch Trung Quốc. Vé này kèm bảo hiểm và phải đặt trước có khi hàng tháng vì chỉ giới hạn số lượng du khách 50.000 người mỗi ngày, không hơn dù chỉ một người.