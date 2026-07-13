3 con sư tử chết đuối trong lũ dữ thổi bùng tranh cãi ở Trung Quốc

3 con sư tử chết đuối do bị nhốt trong chuồng giữa trận lũ tại một sở thú ở Quảng Tây (Trung Quốc) làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. BQL lý giải "không còn lựa chọn nào khác".

Sư tử sống sót sau trận lũ quét qua tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Một trận lũ bất ngờ do bão Maysak khiến sở thú Hồ Mỹ Bách Thú ở thành phố Quý Cảng, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc rơi vào tình trạng nguy cấp.

Bà Wang Liyuan, người điều hành sở thú, cho biết rạng sáng 7/7, nước lũ dâng nhanh vượt 3 m. Bà cùng chồng là ông Yin Feifei đã mạo hiểm tính mạng để khóa chuồng sư tử, gấu và các loài thú săn mồi khác. "Trận lũ đến quá nhanh, chúng tôi gần như không có thời gian chuẩn bị", ông Yin nhớ lại.

Sở thú mới hoạt động hơn 2 năm. Trước đó, nơi này từng chịu ảnh hưởng bởi lũ nhưng chưa lần nào nghiêm trọng như đợt này. Ban đầu, ông Yin cho rằng mực nước sẽ không quá cao, nhưng chỉ trong vài giờ, nước dâng hơn 3 m, khiến toàn bộ khuôn viên chìm trong biển nước.

Thời điểm đó, sở thú đang nuôi 7 con sư tử, 5 con gấu đen và 2 con gấu nâu - những loài được xếp vào nhóm động vật nguy hiểm. Ông Yin lo ngại nếu chuồng bị phá hủy, các con vật thoát ra ngoài có thể đe dọa các khu dân cư xung quanh.

"Tôi lội qua dòng nước để vào khóa chuồng. Việc đó rất nguy hiểm, nhưng nếu thú dữ thoát ra thì sẽ không chỉ ảnh hưởng đến một mạng người. Tôi không thể để thành phố đang chịu lũ phải đối mặt thêm một nguy hiểm khác", ông nói với China News.

Lối vào sở thú Hồ Mỹ Bách Thú ở thành phố Quý Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc.

Ông quyết định đưa toàn bộ thú dữ vào khu chuồng phía sau và khóa lại. Bà Wang buộc dây quanh người chồng, cùng các thành viên gia đình giữ chặt đầu dây phía sau để hỗ trợ. Ông Yin vượt qua khu vực nguy hiểm nhất, nơi tường đã đổ và dòng nước chảy xiết, lần lượt đưa các con vật vào chuồng rồi khóa cửa.

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra khoảng 15 phút. Ngay sau khi ông Yin trở về nơi an toàn, khu vực chuồng thú bị nước lũ nhấn chìm hoàn toàn. Ông cho biết đây là quyết định khiến bản thân day dứt bởi những con vật này đều được ông và nhân viên chăm sóc từ nhỏ.

"Nhốt chúng lại khiến tôi rất bất lực và đau lòng, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Tôi đau lòng vì những con vật này hơn ai hết, nhưng trước sự an toàn của cộng đồng, tôi phải đưa ra lựa chọn", ông nói.

Khi nước rút, ban quản lý phát hiện 3 trong số 7 con sư tử đã chết đuối. Trong khi đó, toàn bộ gấu nâu và gấu đen sống sót nhờ khả năng bơi. Trận lũ cũng cuốn trôi hơn 100 động vật ăn cỏ thuộc hơn 20 loài. Trong số này có một con ngựa vằn chết sau khi bị nước cuốn đi, 3 con gấu mèo mất tích. Tổng thiệt hại của sở thú ước tính khoảng 6 triệu nhân dân tệ.

Ông Yin Feifei kể lại quá trình khó khăn khi khóa chuồng các loài thú dữ.

Sau trận lũ, bùn đất phủ dày trong các chuồng nuôi, có nơi lên tới 20 cm. Sở thú mất điện, mất nước, nhiều động vật hoảng loạn, sức khỏe suy giảm và bỏ ăn. Nhân viên sở thú liên tục bổ sung thức ăn tươi, dùng lời nói và cử chỉ để trấn an những con vật bị ảnh hưởng tâm lý. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ thuốc men chuyên dụng từ các sở thú khác để điều trị cho những cá thể yếu.

Quyết định khóa chuồng thú dữ sau đó gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người cho rằng sở thú không nên nhốt sư tử trong chuồng giữa trận lũ, bởi sinh mạng của chúng cũng cần được bảo vệ.

Sự việc cũng nhận phản ứng từ tổ chức bảo vệ động vật PETA. Jason Baker, Chủ tịch PETA khu vực châu Á, cho rằng thảm kịch tại Quảng Tây là "lời cảnh báo đối với mọi vườn thú và cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã" ở những khu vực thường xuyên hứng chịu thời tiết cực đoan.

Ông nhận định việc để động vật bị nhốt trong chuồng khi nước lũ dâng là "không thể chấp nhận được". Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh việc thả động vật hoang dã nuôi nhốt trong tình huống thiên tai cũng là hành động nguy hiểm và thiếu trách nhiệm đối với cả con người lẫn động vật.

PETA kêu gọi các vườn thú xây dựng kế hoạch sơ tán động vật khi xảy ra thiên tai, đồng thời chấm dứt việc nuôi nhốt động vật hoang dã trong vườn thú.

Một con ngựa vằn xuất hiện tại một ngôi làng gần sở thú Quý Cảnh, Quảng Tây, Trung Quốc sau trận lũ. Ảnh: Weibo.

Hoành Châu ám ảnh vì 900 con rắn xổng chuồng Khoảng 900 con rắn xổng chuồng và xuất hiện trên dòng nước lũ sau trận lũ do bão Maysak gây ra tạo nên khung cảnh ám ảnh cho người dân địa phương.Chính quyền Hoành Châu (Trung Quốc) đang khẩn trương phát cảnh báo, huy động lực lượng bắt rắn và dự trữ huyết thanh để ứng phó rủi ro.