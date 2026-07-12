Cảnh chật kín người đổ ra Hòn Mun, Nha Trang

Dịp cao điểm hè, hàng chục nghìn du khách đặt tour lên tàu, cano ra Hòn Mun, Hòn Tằm cho cá ăn và lặn biển. Những ngày cuối tuần, Bến tàu du lịch Nha Trang "không còn chỗ trống".

Video Bến tàu du lịch Nha Trang không kẽ hở hút hàng chục nghìn lượt xem Hình ảnh đông nghẹt du khách đừng chờ lên tàu ra tham quan đảo ngày 11/6 thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tại khu vực Hòn Mun cũng chi chít người.

Ngày 11/7, video ghi lại cảnh Bến tàu du lịch Nha Trang (phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) đông nghẹt người chờ di chuyển qua hệ thống đảo (Hòn Mun, Hòn Tằm, Robinson...) để vui chơi thu hút sự quan tâm lớn trên MXH. Trong video, nhà chờ bến tàu không còn khoảng trống, khu vực Hòn Mun cũng đông không kém.

Hướng dẫn viên Xuân Phú, chuyên tour 3 đảo (Hòn Mun, Bãi Tranh, Hòn Tằm), cho biết video được quay khoảng 8-9h ngày 11/7, khung giờ cao điểm buổi sáng với lượng khách đổ ra đảo tăng mạnh.

"Du khách đông đến mức tôi phải liên tục tìm đoàn khách mình dẫn tour. Tình trạng đông người chủ yếu diễn ra vào cuối tuần, đỉnh điểm là thứ 6 và 7, khi nhiều gia đình đưa con đi nghỉ mát", anh nói.

Theo Phú, từ giữa tháng 6, lượng khách đặt tour 3 đảo ghi nhận sức bán khả quan so với cùng kỳ năm trước, do biển vào mùa sóng êm và nước rất trong, thích hợp tham quan và lặn biển. Giá tour phổ thông dao động 500.000-600.000 đồng/người, ngoài ra còn có tour riêng.

Cảnh đông đúc tại Bến tàu du lịch Nha Trang (sáng) và bãi tắm Hòn Mun (trưa) ngày 11/7. Ảnh: Lênh đênh Nha Trang.

Có mặt tại Bến tàu du lịch Nha Trang ngày 11/7, Linh Nga (25 tuổi, TP.HCM) cũng chứng kiến cảnh đông nghịt người trong lúc chờ tàu ra Hòn Mun nghỉ dưỡng cùng nhóm bạn. Chuyến đi của cô kéo dài từ ngày 10/7 đến 13/7, các điểm du lịch khác cũng đông tương tự.

Nữ du khách đến bến tàu vào gần 9h, nhưng đã phải chen chân giữa dòng người. Trời nắng nên cảm giác khá mệt mỏi. Tuy nhiên, khi đến Hòn Mun, lượng người vẫn đông nhưng thoáng hơn, có thể ngâm mình trong làn nước biển và tận hưởng không khí trong lành.

Đây là lần thứ 2 Nga quay trở lại tham quan các đảo ở Nha Trang. Cả nhóm tiếp tục lựa chọn điểm đến này cho mùa hè nhờ di chuyển thuận tiện, cảnh quan đẹp và nhiều dịch vụ du lịch bài bản. Giá cả niêm yết công khai cũng tạo cảm giác yên tâm hơn.

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 12/7, ông Trần Văn Phú, Trưởng phòng quản lý Bến tàu du lịch Nha Trang (thuộc Ban quản lý vịnh Nha Trang), cho biết cho biết lượng khách qua đảo tăng mạnh trong những ngày gần đây khi nhu cầu du lịch biển đảo gia tăng.

Ngày 10/6, bến tàu ghi nhận 7.600 lượt khách với 485 lượt tàu rời bến. Hai ngày cuối tuần (11-12/6) tiếp tục duy trì lượng khách ở mức cao, trong khi ngày 11/6 phục vụ khoảng 10.000 lượt khách và 590 lượt tàu rời bến.

Trước đó, những ngày cuối tuần trong tháng 6, Hòn Mun cũng đông cứng khách. Hình ảnh ghi nhận ngày 27/6 cho thấy lượng người lên tàu từ Hòn Mun trở về ken đặc. Ảnh: Tâm Tour Nha Trang.

Theo ông Phú, dù chưa kết thúc đợt cao điểm hè, tổng lượng khách qua bến năm nay đã ghi nhận mức tăng ước tính 10-15% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo con số này còn tăng khi bước qua tháng 8.

Ông cho biết thêm bên cạnh việc nhắc nhở chủ cá nhân, thuyền viên tuân thủ an toàn giao thông đường thủy, bến tàu cũng phối hợp với cơ quan chức năng, công an để đảm bảo trật tự, an toàn cho du khách vào dịp cao điểm.

Nha Trang nằm tại vị trí trung tâm Khánh Hòa (cũ), từ lâu đã trở thành một trong những điểm du lịch biển nổi tiếng bậc nhất miền Trung. Nơi đây có vùng vịnh đẹp cùng nhiều đảo lớn nhỏ. Mùa hè (tháng 5-8) hàng năm là thời gian cao điểm với hàng triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng.

Trong đó, Hòn Mun, cách cảng cầu đá 12 km, là khu bảo tồn biển tại Việt Nam, nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng, có khoảng 2.000 loài san hô cùng nhiều sinh vật biển nhiệt đới. Bãi biển tại đây giao thoa giữa 2 dòng hải lưu nóng, hút khách đến lặn, ngắm san hô, cho cá ăn.

Bến tàu du lịch là nơi tàu, cano ra vào cấp tập để đón khách di chuyển qua các đảo ở Nha Trang. Ảnh: Tường Vi.

Trước đó, chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết thời gian qua, địa phương tăng trưởng đáng kể lượng khách và cơ sở lưu trú. Dự báo trong mùa hè năm nay, lượng khách đến địa phương tiếp tục tăng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch tỉnh.

Hiện tỉnh có hơn 1.400 cơ sở lưu trú với trên 70.000 phòng, phân khúc 4-5 sao chiếm 30-40%. Dịp hè, công suất các cơ sở lưu trú chạm mức 60-70%.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Khánh Hòa đón khoảng 11,9 triệu lượt khách, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế đạt hơn 4,6 triệu lượt. Tỉnh hiện phấn đấu đạt mục tiêu đón 18,8 triệu lượt khách trong cả năm. Năm 2025, Khánh Hòa đón 16,4 triệu lượt khách, tăng hơn 14% so với năm 2024.