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Du lịch Địa điểm du lịch

Sắp có chuyến tàu 4 tiếng đi xuyên di sản Huế - Phong Nha

  • Thứ sáu, 10/7/2026 16:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tàu hỏa Huế - Phong Nha dự kiến khai thác từ ngày 1/9, đưa du khách đi qua quần thể di tích Cố đô Huế và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Đoàn tàu di sản Huế - Đà Nẵng chạy qua cầu vòm Đồn Cả (Đà Nẵng) hồi tháng 4/2025. Ảnh: Minh Phụng.

Chiều ngày 9/7, UBND Quảng Trị cho biết đã thống nhất phương án xây dựng và phát triển chuyến tàu Huế - Phong Nha với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 1/9.

Sản phẩm du lịch này tiếp nối thành công của mô hình tàu du lịch Huế - Đà Nẵng, hướng đến việc hình thành sản phẩm du lịch đường sắt kết nối chuỗi di sản và các điểm đến đặc trưng của khu vực Bắc Trung bộ.

Đồng thời kết nối đồng bộ giữa vận tải đường sắt với các dịch vụ lữ hành, lưu trú và tham quan, đẩy mạnh liên kết vùng và tạo nên nhiều bước tiến cho du lịch Quảng Trị.

Chuyến tàu kết nối các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới, Thọ Lộc, đưa du khách trải nghiệm văn hóa, lịch sử, ẩm thực và cảnh quan, từ quần thể di tích Cố đô đến Thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Tổng hành trình dài 190 km với khoảng 4 giờ 30 phút di chuyển.

Đoàn tàu dự kiến gồm 7 toa, tích không gian giới thiệu văn hóa vùng miền, khu trưng bày sản phẩm OCOP, khu ẩm thực và không gian biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Giá vé dự kiến từ 360.000 đồng/người.

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Khung cảnh vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) và Kỳ đài, Điện Kiến Trung ở Huế. Ảnh: Quỳnh Danh, Linh Huỳnh.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để đưa chuyến tàu khai thác đúng tiến độ.

Trước đó, từ tháng 3/2024, đoàn tàu "Hành trình kết nối di sản miền Trung" (Huế - Đà Nẵng) vận hành và nhận sự quan tâm lớn. Trên cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam, du khách được ngắm đèo Hải Vân và vịnh Lăng Cô.

Năm 2024, đoàn tàu cũng được vinh danh trong "Top 9 sản phẩm du lịch ấn tượng Huế năm 2024", cho thấy hiệu quả của mô hình kết hợp vận tải đường sắt với trải nghiệm du lịch di sản.

Tháng 3 năm nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) phối hợp UBND TP Huế ra mắt giao diện mới của đoàn tàu 12 toa. Phiên bản mới thiết kế hiện đại nhưng vẫn đậm chất di sản. Ngoại thất sử dụng tông tím đặc trưng của Huế kết hợp gam ghi sáng của Đà Nẵng.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

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Phiêu Linh

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