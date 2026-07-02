Tour lạ thám hiểm rừng Cát Tiên đông khách đặt trước đến cuối năm

Sau 2 tháng vận hành, tour khám phá và thám hiểm Vườn quốc gia Cát Tiên đã đón gần 100 du khách và tạo việc làm trực tiếp cho 15 người đồng bào Châu Mạ ở địa phương.

Du khách đi tuần tra cùng kiểm lâm, xuyên qua rừng rậm của VQG.

Theo thống kê Công ty du lịch Oxalis, sau 2 tháng đi vào vận hành, hiệu ứng các tour của Katien Safari tại Vườn quốc gia (VGQ) Cát Tiên (trải dài trên địa phận 2 tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng) vượt kỳ vọng ban đầu.

Gần 100 người đã vào rừng thám hiểm với tỷ lệ 40% khách Việt và 60% khách nước ngoài.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Châu Á, CEO Công ty Oxalis, cho biết tháng 6 vừa qua, 2 nhóm tour mở vào cuối tuần là khám phá Cát Tiên hoang dã (2N1Đ) và thám hiểm rừng sâu Cát Tiên (3N2Đ) kín chỗ. Hiện tháng 8-12 đã ghi nhận nhiều khách đặt trước, dự báo lấp đầy. Mỗi tour chỉ phục vụ 8 khách.

Thời gian đầu, mỗi tuần đơn vị chỉ mở 2 tour. Từ đây đến cuối năm tăng lên 4 tour/tuần. Các tour kiểm soát nghiêm ngặt quy mô để bảo vệ môi trường, tương thích năng lực phục vụ của địa phương và đảm bảo tính đặc quyền bằng cách tính toán lượng khách.

"Việc kín chỗ và lượng đặt trước đông chứng minh một phân khúc khách hàng cao cấp đang rất 'khát' những sản phẩm du lịch khám phá thiên nhiên và văn hóa sâu sắc", ông nói.

Tour khám phá đưa du khách hiking xuyên rừng, trải nghiệm thực địa.

Theo ông Châu Á, nhìn rộng hơn, nhu cầu du lịch khám phá thiên nhiên của người Việt đã chuyển dịch so với vài năm trước. Trước đây, số đông tìm đến thiên nhiên để "chạy trốn" đô thị tạm thời. Hiện nay, du khách đòi hỏi sự thâm nhập sâu về hệ sinh thái, đặc biệt là nhóm khách thu nhập cao và gia đình trẻ.

Họ sẵn sàng chi trả mức giá tương xứng để thức dậy với tiếng chim kêu vượn hú, hít sâu không khí trong lành ở vùng lõi VQG - nơi chưa từng được khai thác - để tìm kiếm trải nghiệm mới. Đồng thời tìm hiểu nét văn hoá đặc trưng của cộng đồng địa phương.

Riêng tour tuần tra cùng kiểm lâm (4N3Đ) đầu tiên tại Việt Nam, chi phí 39,8 triệu đồng/người, có phần kén khách hơn. Hành trình này phục vụ tối đa 4 người trong vai trò trực tiếp bảo vệ VQG Cát Tiên, di chuyển 20 km theo các tuyến tuần tra. Mỗi chặng đều gắn với mục tiêu cụ thể, từ quan sát, kiểm tra đến xử lý các dấu hiệu bất thường trong rừng.

Trước đó, ngành du lịch TP Ðồng Nai tăng cường kết nối với nhà đầu tư để tạo lập sản phẩm du lịch mới tại địa bàn. Năm 2025, ông Châu Á và Oxalis bám trụ ở VQG Cát Tiên để xây dựng 3 tour kết hợp cùng người địa phương.

Tour thám hiểm mang đến góc nhìn sâu hơn về VQG thông qua việc đi vào vùng lõi khu rừng.

Điều khiến đơn vị lựa chọn VQG Cát Tiên là tài nguyên rừng nguyên sinh đặc biệt, giá trị cao. Năm 2001 và 2011, VGQ được UNESCO công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới. Sở hữu tiềm năng phát triển loại hình du lịch trải nghiệm thiên nhiên chuyên sâu, nhưng trước giờ chỉ dừng lại ở hoạt động tham quan đại trà.

Hơn hết, đơn vị mong muốn đưa người dân Tà Lài cùng làm du lịch, hướng tới việc xây dựng mô hình du lịch cộng đồng hiệu quả. Lần đầu, khoảng 15 người đồng bào Châu Mạ tại đây có việc làm và thu nhập chính thức từ du lịch như porter dẫn đường, phục vụ tại trạm kiểm lâm Núi Tượng, nấu ăn.

Khi có thu nhập ổn định, họ sẽ không săn bắt trái phép, từ đó giảm áp lực bảo vệ rừng cho kiểm lâm.

Ông Châu Á cho rằng du lịch bền vững có giá trị khi thiên nhiên được bảo vệ tốt hơn, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng quanh VQG và du khách có trải nghiệm xứng đáng với chi phí bỏ ra.

"Vì vậy, ngoài tour hấp dẫn, đơn vị còn nghĩ đến việc dòng tiền từ du lịch sẽ quay trở lại phục vụ công tác bảo tồn và cộng đồng ra sao. Đó là một vòng tuần hoàn mà mọi bên đều được hưởng lợi", ông này bày tỏ.

Kiểm lâm chia sẻ với du khách cách nhận biết dấu vết của động vật hoang dã và những thách thức trong công tác bảo vệ rừng.

VQG Cát Tiên rộng hơn 71.000 ha. Nơi đây có 1.730 loài động vật và 1.655 loại thực vật.

Năm 2005, khu đất ngập nước Bàu Sấu được Ban Thư ký công ước Ramsar công nhận là khu Ramsar có tầm quan trọng quốc tế.

Vào ngày du lịch thế giới 27/9/2012, Chính phủ Việt Nam đã xếp hạng VQG Cát Tiên là di tích quốc gia đặc biệt. Đến tháng 4/2024, nơi đây chính thức được công nhận danh hiệu Danh lục Xanh IUCN. Hiện VQG Cát Tiên cũng góp mặt vào danh sách các vườn quốc gia tiên phong trong nỗ lực bảo tồn thiên nhiên của cả nước.

Năm 2025, VQG Cát Tiên đón khoảng 160.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú và nghiên cứu. Từ năm 2023 đến nay, lượng khách đến đây tăng khoảng 50% mỗi năm.