Thiếu gia tập đoàn Singha nhặt rác ở biển Vũng Tàu, VQG Cát Tiên

Ngày 27/6, Psi Scott đăng tải loạt ảnh, video ghi lại cảnh anh nhặt rác ở vườn quốc gia Cát Tiên (nằm trên địa bàn 2 tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai). Thiếu gia tập đoàn Singha diện trang phục giản dị, cùng một số thành viên trong ê-kíp, đi bộ dọc theo con suối và nhặt từng ống lon, chai nhựa bỏ vào túi lớn. Anh còn cẩn thận đổ hết nước trong từng chai lọ trước khi vứt vào túi.

Psi Scott ấn tượng với vẻ đẹp của Việt Nam, biết ơn vì có cơ hội khám phá các vườn quốc gia ở nhiều quốc gia khác nhau. Trong chuyến đi, anh được tận mắt chiêm ngưỡng cây tung cổ thụ hơn 400 năm tuổi cùng một cây redwood (cây gỗ đỏ) khoảng 700 năm tuổi. "Được chứng kiến những cây cổ thụ đã tồn tại hàng trăm năm với bộ rễ vững chắc khiến tôi cảm thấy nhỏ bé và thêm trân trọng thiên nhiên", anh viết.

Scott cho biết anh có thói quen nhặt rác và dọn dẹp tại những nơi mình cảm nhận là linh thiêng, như một cách góp phần bảo vệ cảnh quan. VQG Cát Tiên có diện tích gần 82.000 ha, ghi nhận hơn 1.600 loài thực vật thuộc 710 họ. Đây là ngôi nhà chung của hàng trăm loại thực vật quý hiếm, cổ thụ như cây tung hơn 400 tuổi, cây si trăm thân, cây bằng lăng 5 ngọn…

Chuyến đi cũng đánh dấu lần đầu Scott được nhìn thấy voọc chà vá chân đen trong môi trường tự nhiên. Anh mô tả đây là một trong những loài linh trưởng đẹp và quý hiếm nhất mà mình từng gặp. Voọc chà vá chân đen được xếp vào tình trạng cực kỳ nguy cấp. Việt Nam hiện chỉ còn khoảng 500-600 cá thể, trong khi quần thể ngoài tự nhiên trên toàn thế giới ước tính khoảng 40.000-60.000 cá thể. Loài này đang đối mặt với nguy cơ săn bắt và mất môi trường sống do nạn phá rừng.

Sau đó, anh cùng người hâm mộ và người dân địa phương dọn rác tại Bãi Sau, Vũng Tàu , TP.HCM. Anh gửi lời cảm ơn vì sự đón tiếp nồng hậu và sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người.

Scott bất ngờ trước số lượng người tham gia hoạt động dọn rác. Ban đầu, khi nhìn thấy đám đông, anh còn tưởng mọi người đang xếp hàng mua kem.

Thiếu gia tập đoàn Thái Lan bày tỏ tự hào khi được cùng người dân Việt Nam tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Theo anh, đại dương là ngôi nhà chung của tất cả, nên việc chung tay gìn giữ những bãi biển sạch đẹp mang nhiều ý nghĩa.

Psi Scott đến TP.HCM ngày 24/6, có buổi gặp gỡ người hâm mộ. Tại sự kiện, anh thân thiện ký tặng và tự tay cắt bánh kem dành cho fan. Anh là hậu duệ đời thứ 4 của gia tộc Bhirombhakdi, chủ sở hữu thương hiệu bia Singha, một trong những thương hiệu bia nổi tiếng nhất Thái Lan. Gia tộc này cũng là chủ nhân của nhà máy bia đầu tiên của Thái Lan, được thành lập năm 1933.

Cuối tháng 5, Psi Scott gây chú ý tại Thái Lan khi công khai tố cáo gia đình trên Instagram. Anh cho biết anh trai ruột, Pi Scott, đã xâm hại tình dục mình trong thời gian dài, từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành. Điều khiến anh đau lòng không chỉ là hành vi của anh trai mà còn vì nhiều người trong gia tộc biết chuyện nhưng không ai đứng ra bảo vệ anh.

Ngoài cáo buộc trên, Scott còn tiết lộ đang bị mẹ ruột khởi kiện liên quan đến căn nhà tại Hua Hin - phần tài sản thừa kế do ông ngoại để lại.

Sự việc sau đó kéo theo hàng loạt lùm xùm và những lời qua tiếng lại giữa các bên. Mọi chuyện gần như ngã ngũ khi Scott đăng tải đoạn ghi âm được cho là bằng chứng về việc anh từng bị anh trai xâm hại. Ngay sau đó, anh bị cho thôi việc tại tập đoàn Singha, trong khi nhận được sự ủng hộ và động viên từ nhiều khán giả vì hành động dũng cảm lên tiếng.